Una pequeña Rusia entre libros: la biblioteca de Madrid donde es posible leer a Tolstói en cirílico

Biblioteca Pública Rafael Alberti, en el distrito de Fuencarral-El Pardo. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Leer 'Guerra y paz' en ruso, acercarse a Dostoyevski en su lengua original, descubrir el cine de Andréi Tarkovski o escuchar algunas de las bandas más influyentes del rock soviético es posible sin salir de Madrid gracias al Centro de Interés Cultural Ruso de la Biblioteca Pública Rafael Alberti, en el distrito de Fuencarral-El Pardo.

Esta colección especializada, creada en 2006, está abierta tanto a hablantes de esta lengua como a cualquier lector curioso y reúne novelas escritas en alfabeto cirílico, traducciones al español y materiales para el aprendizaje de idiomas. A ellos se suman películas, grabaciones musicales, cuentos tradicionales, biografías y obras sobre historia, filosofía, religión, política, viajes y cultura popular.

El resultado, según recoge el espacio web dedicado a bibliotecas de la Comunidad de Madrid, es una pequeña puerta de entrada a Rusia desde el norte de la capital, con propuestas para recorrer siglos de creación cultural sin necesidad de conocer previamente el idioma.

DE TOLSTÓI Y DOSTOYEVSKI A 'METRO 2033'

El viaje puede comenzar con los grandes nombres de la literatura rusa. Entre los fondos de la biblioteca figuran obras de Fiódor Dostoyevski como 'Los hermanos Karamázov', 'El idiota' y 'Crimen y castigo', junto a títulos de León Tolstói como 'Ana Karenina' y 'Guerra y paz'.

También están presentes 'Almas muertas', de Nikolái Gógol; 'El maestro y Margarita', de Mijaíl Bulgákov; 'Vida y destino', de Vasili Grossman, y 'Eugenio Oneguin', de Aleksandr Pushkin.

Quienes prefieran autores contemporáneos pueden acercarse a la ciencia ficción de Víktor Pelevin o Dmitri Glujovski, autor de 'Metro 2033', una novela posapocalíptica en la que los supervivientes de una guerra nuclear se refugian en las estaciones y túneles del metro de Moscú.

La colección incorpora igualmente las historias de intriga de Borís Akunin, con títulos como 'Muerte en el Leviatán' y 'El ángel caído', además de obras de Liudmila Ulítskaya y otros representantes de la narrativa rusa contemporánea.

El centro también dispone de lecturas para niños y jóvenes, desde libros ilustrados para prelectores hasta cuentos de hadas, fábulas y relatos inspirados en el folclore y la tradición oral rusa.

Así, los lectores más pequeños pueden conocer los cuentos en verso de Pushkin o adentrarse en historias protagonizadas por animales. Para el público juvenil, el fondo propone novelas de aventuras, misterio y ciencia ficción.

UNA SESIÓN DE CINE SOVIÉTICO

La visita también puede convertirse en una introducción al cine ruso y soviético. El catálogo incluye 'La infancia de Iván', primer largometraje de Andréi Tarkovski, sobre un niño huérfano durante la Segunda Guerra Mundial. La película fue reconocida con el León de Oro del Festival de Venecia.

A este título se suman 'El don apacible', adaptación de la novela de Mijaíl Shólojov; 'Cuando pasan las cigüeñas', de Mijaíl Kalatózov; la comedia romántica 'Las chicas', y 'Yo paseo por Moscú', que retrata un día en la vida de cuatro jóvenes y convierte las calles y estaciones de metro de la capital rusa en un personaje más.

El fondo permite encontrar incluso una conexión entre las culturas española y soviética a través de 'Don Quijote', la adaptación de la obra de Cervantes dirigida por Grigori Kózintsev. Del mismo cineasta se conservan sus versiones de 'Hamlet' y 'El rey Lear', ambas con música de Dmitri Shostakóvich.

DEL POP RUSO AL ROCK DE LOS URALES

El recorrido puede terminar en la colección musical, en la que conviven la canción de autor de Vladímir Vysotski, el pop de Alla Pugachova y el rock folclórico de Pesniary.

La selección incluye asimismo grabaciones de Agata Kristi, uno de los grupos más populares de Rusia durante la década de 1990, y Nautilus Pompilius, banda pionera del post-punk y la nueva ola soviética, vinculada a la perestroika y al denominado rock de los Urales.

La biblioteca ha recogido una selección de sus fondos en una guía de recomendaciones que propone lecturas, películas y discos para públicos de distintas edades. Los documentos cuentan, además, con una localización específica para facilitar su consulta en las estanterías.

UN RINCÓN CULTURAL EN FUENCARRAL-EL PARDO

Los Centros de Interés Cultural se encuentran repartidos por distintas bibliotecas de la Comunidad de Madrid. Nacieron para ampliar la disponibilidad de materiales en otros idiomas y atender a los vecinos con dificultades de comunicación lingüística.

Sus colecciones combinan documentos sobre la cultura y la lengua de distintos países con contenidos relacionados con España y, especialmente, con Madrid. Los fondos se complementan con actividades divulgativas y cuentan con señalización bilingüe.

La Biblioteca Rafael Alberti forma parte de la Red de Bibliotecas Públicas de la Comunidad de Madrid y abrió sus puertas en el año 2000. El edificio, diseñado por el arquitecto Andrés Perea Ortega, lleva el nombre del poeta y escritor gaditano y dispone de 3.889 metros cuadrados de superficie útil.

El centro ofrece 189 puestos de lectura y otros 14 destinados al uso de Internet, además de conexión wifi gratuita. Su fondo bibliográfico y audiovisual se complementa con la plataforma de préstamo digital eBiblio Madrid.

Talleres, cursos, cuentacuentos y exposiciones completan su programación durante el año. Su horario, además, se amplía en época de exámenes. Entre mesas de estudio y estanterías, esta biblioteca de Fuencarral-El Pardo propone así un viaje por la cultura rusa sin abandonar Madrid.