Peramato releva a Almudena Lastra al frente de la Fiscalía Superior de Madrid

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato. - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato Martín, ha propuesto al Gobierno el nombramiento de María Isabel Martín López como nueva fiscal superior de la Comunidad de Madrid en sustitución de Almudena Lastra, ha informado la Fiscalía General del Estado.

La propuesta se realiza tras la reunión este jueves del Consejo Fiscal, órgano asesor de la Fiscalía General del Estado. Lastra había formalizado su candidatura para la reelección, pero había pocas opciones de su continuidad por el desgaste derivado del caso que afectó al anterior fiscal general Álvaro García Ortiz.

Lastra dejará el cargo poniendo fin a una etapa marcada por la gestión del caso de las residencias durante la pandemia y el impacto institucional de la causa que llevó al banquillo al exfiscal general del Estado.

Martín López era hasta ahora miembro de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. La fiscal general destaca de la que será nueva fiscal superior su alto nivel de "competencia técnica, rigor profesional y su acreditada capacidad para afrontar responsabilidades de especial complejidad".

TRAYECTORIA DE LA NUEVA FISCAL

Fiscal desde 2007, Martín López fue destinada a la Fiscalía de Área de Melilla, donde ejerció como fiscal delegada de Menores. En 2010 pasó a ejercer el cargo de Fiscal Coordinadora, fue encargada del Sistema de Información del Ministerio Fiscal y colaboró con la Fiscalía de la Audiencia Nacional en terrorismo yihadista.

En 2015 fue nombrada jefa de la Fiscalía de Melilla, además de ejercer como delegada de Vigilancia Penitenciaria y Extranjería. En 2018 fue destinada a la Secretaría Técnica de la FGE, asumiendo el área de formación de la carrera fiscal con cuatro Fiscales Generales diferentes.

Peramato ha destacado su alto nivel de "competencia técnica, rigor profesional y su acreditada capacidad para afrontar responsabilidades de especial complejidad y exigencia, además de sus aptitudes de gestión y su conocimiento de las relaciones interinstitucionales".

También ha puesto en valor su plan de actuación para transformar la Fiscalía Superior de Madrid bajo los principios de excelencia, cohesión y servicio público.