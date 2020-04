Pérez pide de nuevo que la UME acuda a la Cañada Real ante "bastantes incumplimientos del confinamiento"

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, ha vuelto a requerir la presencia de la Unidad Militar de Emergencia (UME) en la Cañada Real para garantizar el buen funcionamiento de las medidas del estado de alarma tras "bastantes incumplimientos del confinamiento".

"También hay que entender las características sociales de aquel asentamiento y muchas otras carencias que hay como de saneamiento, de seguridad, problemas sociales de todo tipo no es un sitio como un barrio corriente", ha remarcado Pérez en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que desde el Ejecutivo autonómico se ha requerido la presencia de estos Cuerpos de Seguridad del Estado en hasta "ocho ocasiones".

Así, ha profundizado en que es una cuestión de que "quien tiene que dar la orden política no la termina de dar", pero ha deslizado que no cree que sea cuestión del Ministerio de Defensa -competente en este caso-- sino que ahora "hay otras personas que toman decisiones en el Gobierno y no se dan cuenta, no deben conocer, no deben acercarse a la realidad de las regiones".

Por otra parte, ha destacado las ayudas de 8,5 millones de euros que el Gobierno de la Comunidad de Madrid va a aprobar en ocho lotes de medidas "a lo largo de las próximas semanas" destinadas a los pueblos de la región que cuentan con menos de 5.000 habitantes.

La primera de ellas, de 2,5 millones de euros estará destinada principalmente a infraestructuras, pero que "en su mayor parte están hechas y pagadas por los propios ayuntamientos", por lo que podrán destinarlos "enteramente a los gastos que están teniendo" a raíz del coronavirus, como, por ejemplo, con la puesta en marcha de dispositivos de limpieza.

"Normalmente no tienen muchos medios y los que tienen los están usando al máximo ahora, dedicados prácticamente al coronavirus", ha añadido Pérez, quien ha detallado que el ingreso se hará "cuanto antes" para que estos fondos puedan ser aplicados contra la pandemia.

Por último, ha asegurado que el dispositivo de Delegación del Gobierno y la llamada a la prudencia tuvieron "bastante efecto" sobre los madrileños y les persuadieron de respetar el confinamiento durante Semana Santa.

Pérez ha recibido a lo largo del estado de alerta varios mensajes de alcaldes de estas pequeñas localidades preocupados por la llegada de personas de fuera a sus segundas residencias, lo que multiplicaba los vecinos los fines de semana con el consiguiente esfuerzo extra por parte de las adminsitraciones locales.