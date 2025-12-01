Los periodistas Fernando Lázaro y Javier Cid, recientemente fallecidos, serán recordados en dos bancos del Retiro - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los periodistas Fernando Lázaro y Javier Cid, recientemente fallecidos, serán recordados siempre a través de dos placas instaladas en sendos bancos del paseo de Colombia, en el parque del Retiro, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha participado en el homenaje del Ayuntamiento a los periodistas, a los que se les reconoce así "su legado en el mundo de la cultura y la comunicación".

Fernando Lázaro comenzó su trayectoria en 'Diario de La Rioja' y 'Diario 16' y fue uno de los fundadores de 'El Mundo', donde fue redactor jefe. Destacó por investigaciones relevantes sobre los GAL o el caso Lasa y Zabala. Recibió premios como el Alberto Jiménez-Becerril y el Forocompol.

Javier Cid desarrolló su carrera en medios de Unidad Editorial como 'Yo Dona' y 'Telva' y fue posteriormente, jefe de sección en la revista 'Gran Madrid'. Autor de dos novelas, Cid fue reconocido con el Premio Alan Turing por su compromiso con los derechos LGTBI.

El Ayuntamiento ha colocado hasta ahora otras siete placas en bancos del Retiro dedicadas a figuras destacadas del mundo de la cultura y la comunicación: al gestor cultural Alberto Anaut, al empresario y gestor cultural Enrique Salaberría, al escritor y periodista Fernando Sánchez Dragó, al pintor José Lucas, a la artista María Jiménez, al escritor y divulgador Mario Tascón y al periodista, escritor y corresponsal de guerra Ramón Lobo.