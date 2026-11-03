Las pernoctaciones extrahoteleras en la Comunidad alcanzan las 558.631 en septiembre, un 13,3% más que en 2025

Archivo - Imagen de recurso de un albergue en Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros en la Comunidad de Madrid (apartamentos turísticos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) han sumado 558.631 estancias en septiembre, un 13,3% más que hace un año, con 201.491 viajeros registrados, un incremento del 10,2%, según los datos provisionales publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En apartamentos turísticos en la región se alcanzaron las 299.361 pernoctaciones, un 14,3% más que en el mismo mes de 2025, de las que 120.158 correspondieron a residentes en España y 179.203 a residentes en el extranjero. Asimismo, se registraron 97.132 viajeros, un 20,2% más que hace un año. De ellos, 60.630 eran residentes en el extranjero y 36.502 en España.

El grado de ocupación por plazas en estos apartamentos fue del 55,74%, para una capacidad estimada de 18.186 plazas. La estancia media se situó en 3,08 días.EOAT0926.xlsx En lo que se refiere a la capital, se registraron 244.394 pernoctaciones, de las cuales 169.624 correspondieron a residentes en el extranjero y 74.770 a residentes en España. La estancia media fue de 2,7 días, para un total de 14.240 plazas estimadas.

CAMPINGS Y TURISMO RURALç

En los campings de la región se realizaron un total de 121.753 pernoctaciones en septiembre, un 8,1% más que hace un año, la mayoría de ellas de residentes en España (106.244), con una estancia media de 3,69 días para un total de 32.991 viajeros, un 5,7% menos. Permanecieron abiertos 18 establecimientos, con 17.918 plazas estimadas.

En cuanto a los alojamientos de turismo rural, 12.632 viajeros se decantaron por esta alternativa en septiembre, un 8,2% menos que en el mismo mes de 2025, de los que 1.303 eran residentes en el extranjero. Realizaron 22.660 pernoctaciones, un 5,9% menos, con una estancia media de 1,79 días.

Finalmente, los albergues de la Comunidad de Madrid registraron 114.857 pernoctaciones, un 21,5% más que hace un año, y 58.736 viajeros, un 10,4% más, con una estancia media de 1,96 días, en 53 establecimientos abiertos.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros superaron los 14,3 millones en septiembre, con un descenso del 1,5% respecto al mismo mes de 2025, según ha informado este martes el INE.

Esta caída se produce después del retroceso interanual del 1,2% registrado en agosto, por lo que estos alojamientos encadenan dos meses de descensos.

Las pernoctaciones de residentes en España disminuyeron un 1,3% interanual en septiembre, mientras que las de residentes en el extranjero bajaron un 1,8%. La estancia media se situó en 3,9 pernoctaciones por viajero.

En cuanto a los precios, el Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) subió un 9,8% en septiembre respecto al mismo mes de 2025, mientras que el Índice de Precios de Campings (IPAC) aumentó un 5,7%. Por su parte, el Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR) se incrementó un 2,4%.

Por modalidades, las pernoctaciones en apartamentos turísticos descendieron un 0,8% interanual, las de campings un 2,5% y las de albergues un 11,2%. Por el contrario, las de alojamientos de turismo rural crecieron un 2,2%.