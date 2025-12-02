Las pernoctaciones extrahoteleras en la Comunidad de Madrid suman más de 524.000 en octubre, un 5% más

Archivo - Turistas con maletas, a 1 de julio de 2025, en Madrid (España). España ha implantado el registro obligatorio para alojamientos turísticos que se publiquen en plataformas digitales, exigiendo que todos los anuncios de arrendamiento turístico mues - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros en la Comunidad de Madrid (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) han sumado las 524.651de estancias en octubre, un 4,93% más respecto al mismo mes de 2024, cuando se registraron 493.051 pernoctas. En el mismo periodo, la región ha sumado 194.233 viajeros, un 8,2% más, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos realizados en la región en octubre han sumado 287.302, un 12,37% más que el mismo mes de 2024, de las que 88.970 han sido de residentes en España y unas 198.332 han sido de extranjeros. Asimismo, se registraron 82.171 viajeros, una cifra 13% superior a la registrada en octubre del año anterior. De ellos, 29.496 correspondieron a residentes en España y 52.675 a extranjeros.

El grado de ocupación en estos apartamentos se situó en el 55% en octubre, para una capacidad estimada de 16.561 plazas. La estancia media ha sido de 3,5 días y el personal empleado alcanza las 947 personas.

En lo que se refiere a la capital, se registraron 222.815 pernoctaciones de las cuales 161.959 corresponden a turistas extranjeros. Además, se han contabilizado 77.585 viajeros que eligieron la opción del apartamento turístico como alojamiento en su visita a la ciudad de Madrid.

La estancia media en los apartamentos de la ciudad en octubre ha sido de 2,87 días para 12.833 plazas estimadas y un grado de ocupación del 85,35 por apartamento (87,53% en fin de semana).

Por su parte, en los campings de la región se realizaron un total de 92.943 pernoctaciones en el décimo mes del año, la mayoría de ellas de residentes en España (75.723), con una estancia media de 3,12 días para un total de 29.828 viajeros. Hay que tener en cuenta que solo 17 permanecieron abiertos con 15.858 plazas estimadas y 296 empleados.

En cuanto a los alojamientos de turismo rural, 14.828 viajeros se decantaron por esta alternativa en noviembre, de los que 1.611 fueron extranjeros. Además, se sumaron 27.067 pernoctaciones, con una estancia media de 1,83 días, para una oferta de 240 establecimientos, 3.704 plazas estimadas y 475 empleados.

Finalmente, los albergues de la Comunidad de Madrid han registrado durante el décimo mes del año 117.339 pernoctaciones y 67.406 viajeros, con una estancia media de 1,74 días. Además, los 50 alojamientos abiertos en la región en noviembre han registrado una ocupación del 63,6% por plazas, y emplea a 643 personas.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros españoles (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron los 10,4 millones en octubre, con un aumento del 4,3% respecto al mismo mes del año pasado.

Los datos de la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros en España hechos públicos este martes muestran que las pernoctaciones de residentes subieron un 7,5%, mientras que las de extranjeros aumentaron un 2,9%. La estancia media fue de 3,9 pernoctaciones por viajero.

Los datos del INE también reflejan un incremento de precios en todas las categorías. El Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) subió un 2% en octubre respecto al mismo mes de 2024, en tanto que el Índice de Precios de Campings (IPAC) avanzó un 2,9% y el Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR) repuntó un 6,1%.

Por apartamentos turísticos, las pernoctaciones aumentaron un 7% en octubre, en las que la de los residentes se incrementaron un 9% y las de no residentes un 6,5%.

La estancia media descendió un 2,4%, hasta 4,9 estancias por viajero. En octubre se ocuparon el 38,6% de las plazas ofertadas, un 5,6% más que en el mismo mes de 2024. El grado de ocupación por plazas en fin de semana fue del 42,4%, un 4,5% más.

El 78,9% de las pernoctaciones las realizaron viajeros no residentes. Reino Unido fue el principal mercado emisor, con el 31,8% del total.