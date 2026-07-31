Las pernoctaciones extrahoteleras en la región se disparan un 15,9% en junio impulsadas por Bad Bunny y León XIV

Archivo - Varias personas con maletas en la terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 21 de mayo de 2021. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

Las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros en la Comunidad de Madrid (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) han sumado las 533.954 de estancias en junio, un 15,9% más respecto al mismo mes de 2025, cuando se registraron 460.550 pernoctas.

En un mes en el que han coincidido los conciertos de Bad Bunny, la visita de León XIV o la Feria del Libro, la región ha sumado además 222.738 viajeros, un 22,5% más, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos realizados en la región en junio han sumado 265.965, un 4,2% más que el mismo mes de 2025, de las que 100.025 han sido de residentes en España y unas 165.940 han sido de extranjeros. Asimismo, se registraron 107.779 viajeros, una cifra 54,76% superior a la registrada en junio del año anterior. De ellos, 44.550 correspondieron a residentes en España y 63.229 a extranjeros.

El grado de ocupación en estos apartamentos se situó a la cabeza del ranking nacional con el 51,5%, solo por detrás de Baleares (62,6%), para una capacidad estimada de 16.985 plazas. La estancia media ha sido de 2,47 días.

En lo que se refiere a la capital, se registraron 245.942 pernoctaciones (el 46,1% del total de estancias extrahoteleras), de las cuales 163.719 corresponden a turistas extranjeros, una cifra 32,1% superior que a la registrada en junio de 2025. Además, se han contabilizado 104.112 viajeros, un 64% más, que eligieron la opción del apartamento turístico como alojamiento en su visita a la ciudad de Madrid, con una estancia media de 2,36 días y 13.193 plazas estimadas.

En los campings de la región, se realizaron un total de 140.905 pernoctaciones en el sexto mes del año, la mayoría de ellas de residentes en España (125.213), con una estancia media de 3,22 días para un total de 43.716 viajeros. Hay que tener en cuenta que solo 20 permanecieron abiertos con 18.737 plazas estimadas.

En cuanto a los alojamientos de turismo rural, 15.013 viajeros se decantaron por esta alternativa en junio, de los que 1.503 fueron extranjeros. Además, se sumaron 26.202 pernoctaciones, con una estancia media de 1,75 días, para una oferta de 250 establecimientos, 3.796 plazas estimadas y 491 empleados.

Finalmente, los albergues de la Comunidad de Madrid han registrado durante el sexto mes del año 100.882 pernoctaciones y 56.230 viajeros, con una estancia media de 1,79 días. Además, los 54 alojamientos abiertos en la región en junio han registrado una ocupación del 54,23% por plazas, y emplea a 700 personas.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros españoles superaron los 14,9 millones durante el mes de junio de 2026, lo que representa un descenso del 2,8% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El retroceso estuvo determinado por la contracción del mercado internacional, cuyas pernoctaciones descendieron un 4,8%, mientras que la demanda de residentes mostró una mayor estabilidad con una ligera caída del 0,7%. Por su parte, la estancia media global se situó en 3,7 pernoctaciones por viajero.

Atendiendo a la tipología de alojamiento, los apartamentos registraron un bajón del 3,6% interanual en sus pernoctaciones, condicionados por la caída del 6,4% entre los no residentes, frente al descenso del 1,9% de los residentes.

Pese al menor volumen, la ocupación por plazas en esta modalidad se elevó un 1,9% hasta situarse en el 41,1%, con Canarias como destino preferido (más de 2 millones de pernoctaciones) e Islas Baleares al frente en ocupación (79,5%). Reino Unido figuró como principal mercado emisor, concentrando el 35,6% del total.

Por zonas turísticas, Costa Blanca fue el destino preferido para alojarse en un apartamento, con más de 736.000 pernoctaciones. Isla de Mallorca presentó el mayor grado de ocupación, del 83,8%. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones fueron San Bartolomé de Tirajana, Mogán y Arona.

DESCENSOS EN CAMPINGS, RURAL Y ALBERGUES

En los campings, las pernoctaciones bajaron un 0,9% interanual durante junio. La baja de los viajeros nacionales (-1,7%) no pudo ser compensada por el leve repunte de los extranjeros (+0,3%), con los Países Bajos como mercado líder (23,0% del total).

Cataluña fue el destino preferido en campings, con más de 2,8 millones de pernoctaciones, y un descenso del 7,4% en tasa anual. La Rioja alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 67,1% de las parcelas ofertadas, según los datos del Instituto Estadístico.

Por zonas turísticas, Costa Brava fue el destino preferido, con más de 1,4 millones de pernoctaciones. Costa Blanca presentó el mayor grado de ocupación, con un 69,3%. Los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Torroella de Montgrí, Benidorm y Mont-roig del Camp.

Por su parte, el turismo rural anotó una leve caída del 0,3%, lastrado por la demanda internacional (-2,9%), aun cuando el turismo residente avanzó un 1,3%. Islas Baleares encabezó las preferencias en esta categoría superando las 249.000 pernoctaciones (+10,1%) y firmando el mayor grado de ocupación (67,3%).

Por zonas turísticas, Isla de Mallorca fue el destino preferido, con más de 190.000 pernoctaciones, y alcanzó la mayor ocupación, con el 67,5% de las plazas ofertadas.

La caída más pronunciada se dio en la red de albergues, donde las pernoctaciones se desplomaron un 13,2% impulsadas por los retrocesos del mercado nacional (-10,8%) y del no residente (-16,1%), situando a Galicia como el destino más demandado.

En cuanto a la evolución de las tarifas, el Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) se incrementó un 4% respecto a junio de 2025 y el de Campings (IPAC) un 2,1%. En sentido opuesto, el Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR) registró una caída del 0,1%.