Las pernoctaciones hoteleras en la Comunidad ascienden un 5,8% en diciembre

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en la Comunidad de Madrid aumentaron un 5,8% en diciembre en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 2.290.709 pernoctaciones y encadena 9 meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 6,65% más de turistas en diciembre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 1.129.066 viajeros.

Por nacionalidad, 633.169 eran residentes en España, el 56,08%, mientras que 495.898 (43,92%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 4,3% y los extranjeros aumentaron un 9,8%.

Del total de pernoctaciones en Madrid, 1.140.478 las realizaron residentes en España (un 49,79%), mientras que 1.150.231 (50,21%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 140,91 euros, lo que representa una subida del 6,4% interanual. En general, los precios subieron un 5,13% respecto al año anterior en Madrid.

En total, en Madrid se alcanzó en diciembre una ocupación del 58,34% y el sector hotelero empleó a 16.870 personas (un incremento del 7,8% interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 70,15%, seguida de Madrid (58,34%) y Cataluña (46,98%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (29,79%), Extremadura (30,27%) y Galicia (32,57%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (31,66%) en diciembre junto a Andalucía (14,52%) y Cataluña (14,34%).