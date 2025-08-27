Una persona detenida en Parla por un presunto caso de abuso sexual a un menor

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha sido detenida y puesta a disposición judicial en la localidad de Parla por su presunta relación con un caso de abuso sexual a un menor de edad.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado día 21 de agosto en la calle Río Ebro. Según ha adelantado 'La Razón', la arrestada es una mujer transexual que propuso a unos adolescentes sexo oral tras haber mediado en una pelea que protagonizó en plena calle de madrugada con su pareja.

Fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid han apuntado a Europa Press que la persona detenida fue puesta a disposición judicial el pasado viernes. Asimismo, han precisado que desde este Cuerpo se sigue investigando los hechos.