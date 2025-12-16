Pico más alto en Línea Madrid por la nueva tasa de basuras supuso 4.600 atenciones diarias, con un 34% más de llamadas

Archivo - Oficina de Línea Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pico más alto en la carga de trabajo en Línea Madrid, entre los meses de octubre y noviembre por la "avalancha" que ha supuesto la nueva tasa de basuras se saldó con una media de 4.600 atenciones diarias y un 34% más de llamadas telefónicas, ha concretado el coordinador de Vicealcaldía, Javier Hernández, en la comisión del ramo a preguntas de Más Madrid y PSOE.

Tiene claro que lo vivido ha sido una auténtica "situación excepcional" teniendo en cuenta que las notificaciones distribuidas han sido 1,4 millones. A través de los canales municipales se ha llegado a atender a un 20% del total de contribuyentes, ha cifrado, es decir, 280.000, que si se reparten entre octubre y noviembre, los meses de pico, suponen unos 140.000 por mes, que hacen 4.660 al día.

El número de llamadas también se ha disparado, con un aumento del 34% en comparación con el mismo periodo del año anterior, mientras que las reclamaciones en los registros de Línea Madrid han llegado a las 30.000. Las llamadas han pasado de 625.000 en el mismo periodo del año pasado a las 840.000.

"LA SITUACIÓN DE EXCEPCIONALIDAD YA HA PASADO"

"Estos datos son más que suficientes para ver que hemos vivido una situación excepcional y que gracias a los trabajadores de Línea Madrid hemos podido sacar de la mejor manera posible", ha agradecido Hernández, que ha asegurado que "esa situación de excepcionalidad ya ha pasado" y en este momento se están "recuperando los tiempos de respuesta a los ciudadanos".

De hecho, a primeros de mes habían ya mejorado en dos minutos los tiempos y la semana pasada el tiempo de espera era de 8,42 minutos. "Ya estamos viviendo una situación bastante parecida a la de antes de la notificación de la tasa", ha asegurado el coordinador.

La mejoría también se nota e las citas semanales, que en noviembre fueron 8.600. Han alcanzado las 10.600 en esta primera semana de diciembre. Con todos estos datos sobre la mesa, Javier Hernández ha indicado que la ciudadanía ha dado un 8,97 sobre 10 al servicio en las encuestas de satisfacción a pie de calle en las oficinas de Atención al Ciudadano entre el 10 de septiembre y el 28 de octubre.