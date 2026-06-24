Piden 14 años de cárcel para un acusado de asestar múltiples puñaladas a un pastor de una ONG en el Rastro

Archivo - Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Madrid solicita 14 años de prisión para un hombre por asestar más de tres puñaladas a un pastor vinculado a una ONG de ayuda a personas en exclusión social y robarle la recaudación de su negocio, en unos hechos ocurridos el 15 de abril de 2025 en El Rastro de la capital.

El representante del Ministerio Público reclama nueve años de cárcel por un delito de homicidio en grado de tentativa y otros cinco años por un delito de robo con violencia. Por su parte, la defensa solicita la aplicación de una atenuante por alteración psicológica derivada de graves problemas de salud mental y adicciones.

El procesado se encontraba ingresado en un centro de la asociación dedicado a la rehabilitación de personas con problemas de drogodependencia, donde colaboraba la víctima.

La Fiscalía sostiene que, en un momento dado, el acusado atacó al pastor con un arma blanca y le asestó múltiples puñaladas en distintas partes del cuerpo, alcanzándole en el cuello, la cabeza y el hígado. Como consecuencia de la agresión, sufrió heridas de extrema gravedad que pusieron en riesgo su vida y precisó una prolongada asistencia médica.

Tras la agresión, el procesado se apoderó presuntamente del dinero recaudado en el negocio de la víctima. El pastor logró sobrevivir gracias a la rápida atención sanitaria recibida.

Durante el interrogatorio, el acusado ha manifestado al tribunal que actuó después de que la víctima supuestamente se le abalanzara con una intención de carácter sexual y llegara a tocarle. El procesado niega que tuviera intención de acabar con la vida del pastor si bien si ha reconocido que cogió un puñal para atacar a la víctima.

Por su parte, la víctima ha señalado que fue agredido por el acusado un mes antes y que el día de los hechos le robó unos 300 euros de la recaudación de su negocio.

La defensa sostiene además que el acusado padecía una importante alteración de sus capacidades psicológicas en el momento de los hechos, por lo que interesa una rebaja de la responsabilidad penal. Tras su detención, el hombre fue ingresado en un centro psiquiátrico.