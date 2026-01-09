Piden 15 años de cárcel por un atropello mortal a un joven durante una venta de un móvil en Santa Eugenia

Archivo - Atropello de un joven frente a la estación de Cercanías de Santa Eugenia - SAMUR-PC - Archivo

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Madrid solicita quince años de cárcel para un acusado de atropellar mortalmente a un joven de 26 años con quién quedó el 2 de julio de 2024 para la venta de un teléfono móvil en la estación de Santa Eugenia de la capital.

En el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal le imputa un delito de homicidio y otro de robo con violencia. Asimismo, reclama indemnizaciones para los padres de la víctima y para las aseguradoras afectadas por los daños materiales.

Según el fiscal, los hechos se produjeron pasadas las doce de la noche durante un encuentro concertado para la compraventa de un teléfono móvil. El acusado y la víctima se habrían desplazado juntos en un vehículo hasta una zona cercana a una estación de cercanías, donde supuestamente se iba a cerrar la operación.

Durante la negociación, el acusado habría aprovechado un descuido para introducirse en el coche y huir sin pagar el dispositivo. La víctima, al percatarse, intentó impedir la marcha agarrándose al interior del vehículo.

La Fiscalía sostiene que el acusado, lejos de detenerse, dirigió el coche de forma deliberada contra varios elementos de la vía pública con el objetivo de que la víctima se soltara, aceptando el riesgo de que esa maniobra pudiera causarle la muerte. Como consecuencia del impacto, la víctima sufrió lesiones internas de extrema gravedad que provocaron su fallecimiento casi inmediato.

Tras el atropello, el acusado habría continuado la huida a gran velocidad, colisionando con varios vehículos estacionados y abandonando posteriormente el coche para escapar a pie con el teléfono móvil.

Por estos hechos, el Ministerio Público solicita una pena total de 15 años y seis meses de prisión, al considerar que concurren un delito de homicidio y otro de robo con violencia.