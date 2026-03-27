Piden 15 años de prisión para dos conductores que provocaron la muerte de un médico tras una carrera mortal en M-30

Archivo - Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid celebrará el próximo 7 de abril un juicio contra dos hombres acusados de provocar un accidente mortal en la M-30 tras protagonizar un peligroso pique a gran velocidad dentro de uno de sus túneles.

Los acusados se enfrentan a penas de hasta 15 años de prisión por delitos de conducción temeraria con desprecio por la vida, homicidio y lesiones.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, los hechos ocurrieron el 25 de julio de 2021 sobre las 11.26 horas en la M-30, a la altura del bypass. Todo comenzó con una discusión de tráfico cuando uno de los conductores realizó ráfagas de luces al otro.

A partir de ese momento, ambos iniciaron una conducción extremadamente peligrosa durante casi 3,7 kilómetros, circulando en paralelo, realizando adelantamientos en zigzag y cambios bruscos de carril, todo ello en un túnel con tráfico y limitado a 70 km/h.

Durante el "pique", los vehículos llegaron a alcanzar velocidades superiores a 170 km/h, poniendo en grave riesgo al resto de conductores.

UN ACCIDENTE MORTAL

El episodio terminó de forma trágica cuando el vehículo conducido por R. M. F. impactó contra un Audi A1, provocando la muerte de su conductor, un médico de 35 años.

El fallecido dejaba esposa, un hijo menor de edad y otro en camino en el momento del accidente. Además, otro conductor resultó herido con lesiones cervicales tras una colisión en cadena derivada del impacto.

Tras el accidente, F. M. S. abandonó el lugar sin auxiliar a las víctimas, a pesar de ser consciente de la gravedad de lo ocurrido. Posteriormente se presentó ante la policía, donde dio positivo en cocaína y THC.

Por su parte, R. M. F. permaneció en el lugar, pero también dio positivo en varias sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína, cannabis, MDMA y ketamina. Además, conducía sin permiso por pérdida total de puntos.