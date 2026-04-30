Piden 28 años de cárcel para un acusado de asesinar a su mujer tras arrastrarla con el coche

Archivo - Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Madrid solicita 28 años de prisión para un acusado de asesinar en septiembre de 2024 a su pareja, a quien arrastró varios metros con el coche y dejó morir después de provocar un accidente en el que ésta sufrió un golpe mortal en la cabeza.

El juicio arrancará el martes en la Audiencia Provincial de Madrid. El fiscal acusa al procesado de un delito de violencia física y psíquica habitual, un delito de conducción temeraria y un delito de asesinato.

Según el relato de los hechos, la pareja mantuvo una relación durante aproximadamente un año marcada por un control constante por parte del acusado. Durante ese tiempo, la víctima habría sufrido episodios reiterados de dominación, humillación, amenazas y agresiones físicas en el ámbito doméstico.

El episodio más grave tuvo lugar la tarde del 2 de septiembre de 2024. Tras una discusión, el acusado abandonó el domicilio y se dirigió a su vehículo. La víctima lo siguió e intentó detenerlo situándose frente al coche.

En ese momento, el hombre abrió la puerta del copiloto, lo que hizo pensar a la mujer que podía subir. Sin embargo, de forma repentina, inició la marcha a gran velocidad mientras ella quedaba colgada de la puerta.

De acuerdo con la acusación, el conductor realizó maniobras bruscas, incluyendo volantazos y circulación sobre la acera, hasta frenar en seco, lo que provocó que la víctima saliera despedida y se golpeara gravemente en la cabeza. El acusado abandonó el lugar sin prestarle auxilio.

La mujer sufrió múltiples lesiones y un traumatismo craneoencefálico severo que derivó en muerte encefálica al día siguiente, 3 de septiembre. La investigación sostiene que el acusado actuó con intención de causar la muerte o, al menos, aceptando esa posibilidad.

El acusado fue detenido el mismo día de los hechos y permanece en prisión provisional desde el 5 de septiembre de 2024 por decisión judicial.

La víctima deja dos hijos menores de edad, además de padres y hermanos, quienes han reclamado indemnizaciones por los daños sufridos. La compañía aseguradora del vehículo ha consignado cantidades superiores a los 380.000 euros como parte de la responsabilidad civil.