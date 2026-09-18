Piden 30 meses de prisión para 4 personas por provocar daños informáticos en un portal de noticias

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MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Madrid solicita 30 meses de prisión para cuatro personas acusadas de provocar daños informáticos al portal de noticias PR Noticias mediante un ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS) que mantuvo la página inaccesible durante aproximadamente un mes y ocasionó, según el Ministerio Público, un perjuicio económico de 425.000 euros.

Los acusados se enfrentan a una petición de condena por un delito continuado de daños informáticos. El juicio se celebrará el próximo martes en la Audiencia Provincial de Madrid.

Según el escrito de acusación, los hechos se remontan a septiembre de 2013, cuando los procesados se habrían concertado para llevar a cabo un ataque contra el portal www.prnoticias.com.

La Fiscalía sostiene que L. S. H. encargó a F. L. S., una persona de su confianza, que localizara a alguien capaz de ejecutar el ataque informático. Este último contactó a su vez con su amigo G. A. E., a quien encomendó buscar a la persona o grupo que pudiera llevar a cabo materialmente la acción.

G. A. E. habría sido quien negoció directamente con una persona que realizaba este tipo de ataques desde fuera de España a cambio de dinero. Para ello, se puso en contacto con ella a través de la página web www.buyddos.com, donde, según la Fiscalía, concretó los detalles del ataque.

Por su parte, M. L. B. P., pareja de F. L. S., habría realizado cinco transferencias de dinero a través de Western Union entre el 2 y el 22 de octubre de 2013 a la persona indicada por G. A. E., como contraprestación por el ataque.

UN MES DE ATAQUES

Así, sobre las 7.00 horas del 27 de septiembre de 2013, el portal de noticias fue objeto de ataques informáticos sistemáticos mediante una denegación de servicio distribuida (DDoS).

El mecanismo consistía, según la acusación, en el envío masivo de peticiones ilícitas que provocaban el colapso del ancho de banda del servidor, dejando inutilizado el servicio y haciendo que la página permaneciera inaccesible durante el tiempo que duraban los ataques.

La situación, siempre según el relato del Ministerio Público, se prolongó durante aproximadamente un mes.

Como consecuencia, la entidad perjudicada tuvo que reconfigurar todos sus soportes y plataformas y construir nuevas estructuras de seguridad, actuaciones cuyo coste y perjuicio económico la Fiscalía cifra en 425.000 euros.

REGISTROS Y CONVERSACIONES

La investigación llevó al Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid a autorizar, mediante auto de 4 de diciembre de 2014, la entrada y registro en el domicilio en el que residían F. L. S. y M. L. B. P., diligencia que se practicó el 9 de diciembre de 2014.

Durante el registro fueron intervenidos cuatro discos duros, de los que se extrajeron numerosas conversaciones mantenidas por distintas vías entre F. L. S. y G. A. E. relacionadas con la página de PR Noticias.

Además, los investigadores localizaron accesos de los acusados a la página whoishostingthis.com, utilizada para conocer qué servidor aloja una determinada página web. Según la Fiscalía, los procesados habrían consultado esta página para averiguar qué servidor alojaba PR Noticias, además de realizar numerosas visitas al propio portal.

El Ministerio Público considera que estos elementos acreditan la participación de los cuatro acusados en la planificación, contratación y financiación del ataque informático.