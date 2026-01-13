Piden 9 años de cárcel para un acusado de intentar degollar a su mujer delante de su padre

Archivo - Furgón en la Audiencia Provincial de Madrid - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará este martes a un acusado de intentar asesinar a su esposa, a quien intentó degollar delante de su padre en el domicilio familiar en la capital.

Los hechos ocurrieron el 8 de septiembre de 2024 y están calificados como un delito de homicidio en grado de tentativa, con las agravantes de parentesco y violencia de género. El fiscal solicita una condena de nueve años de prisión.

Según el escrito de acusación, la pareja llevaba 23 años de relación, estaba casada y tenía dos hijos en común. La convivencia se había vuelto insostenible y la víctima había comunicado su intención de separarse y de que el acusado abandonara la vivienda, algo que este no aceptaba.

La mañana de los hechos, sobre las 08.30 horas, se inició una fuerte discusión en el dormitorio. Durante el altercado, el procesado se abalanzó sobre su esposa y le propinó tres mordiscos en el rostro, causándole graves heridas en el labio superior y ambos pómulos. La mujer intentó huir, pero fue empujada al suelo, donde el acusado continuó golpeándole la cabeza contra el pavimento.

Los gritos de auxilio alertaron al padre de la víctima, que acudió a la habitación. Fue entonces cuando el acusado salió a la cocina, cogió un cuchillo de grandes dimensiones y regresó al dormitorio, gritando: "La voy a terminar, la voy a matar".

Acto seguido, intentó asestarle una puñalada en el cuello, que fue desviada por el padre, alcanzando a la mujer en la zona supraclavicular. Insistió con nuevos ataques, logrando herirla también en el brazo, hasta que el progenitor consiguió arrebatarle el arma tras un forcejeo.

La víctima sufrió múltiples heridas inciso-contusas en el rostro, el cuello y el brazo, que requirieron sutura quirúrgica. Tardó diez días en estabilizarse y le han quedado cicatrices permanentes que suponen un perjuicio estético moderado.

El cuchillo fue localizado por agentes de la Policía Nacional en el domicilio, con la punta doblada tras impactar contra el hueso de la clavícula de la víctima.

Desde el 9 de septiembre de 2024, el acusado permanece en prisión provisional por orden del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 6 de Madrid. Además, se le impuso una orden de protección que incluye la prohibición de comunicarse o acercarse a menos de 500 metros de la víctima.

La Fiscalía solicita también una orden de alejamiento de 1.000 metros durante 19 años, la prohibición de comunicación durante el mismo periodo, cinco años de libertad vigilada y la privación de la patria potestad sobre su hijo menor.