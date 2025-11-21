Piden más de 12 años de prisión para dos miembros de los 'Ñetas' por una emboscada a machetazos en un parque

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fiscal ha solicitado penas de hasta doce años de prisión para dos presuntos integrantes de la banda latina Ñetas acusados de planear y ejecutar una emboscada a machetazos contra un joven en el parque San Elías, en Madrid, el 13 de agosto de 2023.

Se les acusa de delitos de pertenencia a organización criminal y homicidio en grado de tentativa. El juicio se ha celebrado esta semana en la Audiencia Provincial de Madrid.

Según el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, entre las 13.00 y las 14.30 horas del citado día, la víctima, E. J. R. V., se encontraba en el parque junto a un grupo de amigos cuando coincidió con su expareja, K. A. F. L., y con el actual compañero sentimental de ella, A. M. R. D.

Tras un leve altercado entre ambos grupos, el acusado habría abandonado la zona, concertando previamente con la procesada tender una emboscada al joven.

De acuerdo con la Fiscalía, K. A. F. L. se acercó después a la víctima y le pidió que la acompañara al metro para recoger a una amiga. Una vez en el punto acordado previamente por teléfono, A. M. R. D. atacó al joven por la espalda con un machete de grandes dimensiones, con intención de acabar con su vida y gritando "fun Latin King".

La acusación sostiene que, ya en el suelo, continuó asestándole golpes dirigidos a la cabeza, mientras la víctima intentaba protegerse con manos y piernas.

El ataque le provocó graves lesiones, entre ellas la amputación traumática del pulgar derecho, varias heridas profundas en la cabeza, escápula y rodilla, y la necesidad de intervención quirúrgica reconstructiva. El proceso de curación se prolongó durante 60 días y dejó diversas secuelas estéticas y funcionales.

La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de pertenencia a organización criminal y de un delito de homicidio en grado de tentativa. Atribuye a A. M. R. D. la autoría de ambos delitos y a K. A. F. L. la cooperación necesaria en el intento de homicidio.

Para A. M. R. D. se solicita una pena de 4 años y 6 meses de prisión por el delito de pertenencia a organización criminal, además de la inhabilitación especial y la prohibición de participar en actividades vinculadas a la banda durante diez años. Por el delito de homicidio en grado de tentativa, la Fiscalía pide 8 años de prisión tanto para él como para K. A. F. L.

En el caso de A. M. R. D., la acusación reclama que cumpla la pena en España y que no pueda ser expulsado del país hasta que haya completado al menos la mitad de la condena o alcance el tercer grado penitenciario, conforme al artículo 36.2 del Código Penal.