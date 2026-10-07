Pinto alberga el hub de talento técnico de Davante para responder a la falta de especialización y el relevo generacional - DAVANTE

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Pinto acoge el hub de talento técnico de Davante para dar respuesta a la falta de especialización y al necesario relevo generacional, ha informado la organización en un comunicado.

Según el informe 'Desajuste de Talento 2026', de ManpowerGroup, el 78% de las empresas españolas reconocen tener dificultades para encontrar el talento que necesitan, un porcentaje que alcanza el 82 en el sector industrial.

Dificultad a la que se suma el relevo generacional teniendo en cuenta que la industria española tendrá que cubrir más de 1,5 millones de puestos de trabajo hasta 2035 por la jubilación de profesionales actualmente en activo, según el estudio 'FP y el relevo generacional en la industria española', elaborado por CaixaBank Dualiza y Orkestra.

La respuesta la ofrece la experta en formación para el empleo Davante, que ha inaugurado su nuevo Hub de Talento Técnico, un espacio de más de 800 metros cuadrados integrado en su Instituto Tecnológico para "acercar la formación a las necesidades reales de la industria".

El Hub combina aprendizaje práctico, tecnología, certificaciones y colaboración directa con empresas buscando "formar y actualizar los perfiles técnicos que demanda el mercado laboral". "Hoy no inauguramos solo un nuevo espacio sino una respuesta a una necesidad que las empresas conocen muy bien, que necesitamos más talento técnico y lo necesitamos preparado para una realidad que cambia cada día", ha señalado el CEO de Davante, Gianpaolo Santorsola.

DIFICULTADES EN LA INDUSTRIA Y LOS OFICIOS TÉCNICOS

Tiene claro que "el talento técnico no aparece por casualidad" sino que "hay que descubrirlo, hay que formarlo y hay que conectarlo con las empresas. Formar para el empleo significa escuchar primero al empleo".

Las dificultades para cubrir vacantes afectan especialmente a profesiones vinculadas con la industria y los oficios técnicos, ha diagnosticado Davante. Así, en el cuarto trimestre de 2025 se contabilizaron 95.340 vacantes en España y 43.495 de ellas continuaban sin cubrir después de 90 días o más, según el informe 'El ajuste de la oferta y la demanda de empleo 2026', del Observatorio de las Ocupaciones del SEPE.

Entre las principales causas aparecen la falta de candidaturas, de experiencia y de competencias técnicas. Hasta el SEPE identifica entre las ocupaciones más afectadas las de soldadores y chapistas, mecánicos y ajustadores de maquinaria, operadores de máquina-herramienta y electricistas.

En la Comunidad de Madrid, su 'Informe del Mercado de Trabajo 2026' señala también desajustes en perfiles como electricistas, fontaneros, soldadores y mecánicos de climatización, principalmente por falta de candidaturas y carencias de formación técnica.

Tampoco obvian que la electrificación, la automatización, la robótica, la digitalización de las plantas y la transición energética están transformando las competencias que necesitan estos profesionales.

Ante esta realidad, el 29% de las empresas ya responde a la escasez de talento mediante iniciativas de upskilling y reskilling de sus plantillas, frente al 21% del año anterior, según ManpowerGroup.

Ante estos datos, el primer teniente de alcalde de Pinto, Francisco José Pérez García, ha aseverado que desde el Ayuntamiento su responsabilidad es doble, "lograr que proyectos como este arraiguen y ayudar a que la formación llegue a quien más la necesita".

HUB ESPECIALIZADO EN ELECTRICIDAD O ENERGÍAS RENOVABLES

El hub está especializado en áreas como mantenimiento y automatización industrial, electricidad, energías renovables, climatización e instalaciones, automoción, producción y logística, además de carnés y certificaciones profesionales.

La colaboración empresarial constituye uno de los pilares del proyecto, un ecosistema en el que participan compañías como ABB, Bosch Rexroth, Ferrovial, Ferroli, Festo, Haier, Legrand, Siemens, Simon o Universal Robots. El propósito es mantener la formación conectada con las tecnologías y las competencias que se utilizan actualmente en los entornos de trabajo.

Para Santorsola, la colaboración con el tejido empresarial es esencial para evitar que formación y mercado laboral avancen a velocidades distintas. "Nuestra ambición no es simplemente formar a más personas. Queremos formar mejor con tecnología real, con empresas reales para oportunidades profesionales reales", ha declarado.

RELEVO GENERACIONAL

Echando mano del estudio de CaixaBank 'Dualiza y Orkestra', hasta 2035 el 81% de las nuevas oportunidades de empleo en España procederá del reemplazo de trabajadores que abandonan el mercado laboral siendo la industria uno de los sectores más expuestos por el envejecimiento de sus plantillas y su dependencia de perfiles técnicos intermedios.

A ello se añade la necesidad de ampliar la base de personas que acceden a estos oficios. Actualmente las mujeres representan únicamente el 12,6% de los profesionales de los oficios cualificados de la industria, según Randstad Research.

El Instituto Tecnológico de Davante trata de dar respuesta: formó durante el último año a alrededor de 14.000 personas, cerca de 6.000 de ellas en electricidad. El nuevo Hub de Pinto amplía ese modelo mediante una oferta que combina Formación Profesional, cursos técnicos, certificaciones y programas diseñados junto a las empresas.

Con esta apertura, Davante quiere que el Hub trascienda la función de un centro formativo y se convierta en un punto de encuentro estable entre empresas, administraciones y formación desde el que anticipar necesidades, actualizar conocimiento y contribuir a desarrollar el talento técnico que necesita el tejido productivo.