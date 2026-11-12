Piquet agradece "confianza" de Ayuso para presidir el Congreso del PP de Madrid: "Trabajaré duro para estar a la altura"

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (i), y la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet (d), durante el 40º aniversario de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), en los cines Callao, a 7 de julio de 2025, en Madr - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha agradecido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su designación para presidir el Congreso del PP de Madrid y ha firmado que trabajará "duro para estar a la altura".

"Siempre he mostrado mi absoluta lealtad y mi admiración hacia ella, y simplemente tengo palabras de agradecimiento hacia su confianza, y por supuesto trabajaré duro como siempre para estar a la altura", ha afirmado este jueves la regidora en declaraciones a los medios de comunicación en la presentación de la San Silvestre complutense.

Lo ha trasladado así después de que la presidenta haya a conocer esta mañana que el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, será "una persona importante" en el PP de Madrid tras el Congreso del partido, que presidirá la alcaldesa de Alcalá de Henares.

Piquet ha mostrado su agradecimiento a la presidenta madrileña y ha señalado que "volverá a ser la presidente del PP de Madrid" tras el Congreso.