Piquet critica que PSOE dé "lecciones de feminismo" y no se una al manifiesto de la FMM: "Abandona a las víctimas"

Archivo - La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, durante la presentación del Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos, a 5 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación de Municipios de Madrid (FMM) y alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha defendido este viernes el manifiesto aprobado por la FMM con motivo del 8 de marzo y ha criticado que el PSOE no se una al mismo pero dé "lecciones de femenismo" al asegurar que "abandona a las víctimas".

Antes de asistir al acto institucional en la Real Casa de Correos por el Día Internacional de la Mujer, Piquet ha subrayado que el documento "no es un gesto simbólico ni un eslogan", sino una iniciativa para exigir más recursos reales que permitan proteger a las mujeres desde los municipios.

Además, ha recordado que la igualdad se trabaja "todos los días· desde los ayuntamientos y que, por ello, el manifiesto de la FMM reclama medidas concretas, como el refuerzo de los dispositivos de protección a las víctimas de violencia de género y el aumento de efectivos policiales destinados a su protección.

En este sentido, la presidenta de la FMM ha criticado que algunos alcaldes socialistas hayan rechazado firmar el texto "por sus alusiones al Gobierno de Pedro Sánchez", pese a que en sus municipios también existen mujeres víctimas de violencia de género.

"Resulta llamativo que alcaldes como los de Alcorcón, Parla o Fuenlabrada estén más preocupados por atacar este manifiesto que por respaldar una iniciativa que exige más medios para proteger a sus propias vecinas", ha afirmado.

Piquet ha asegurado además que no va a aceptar "ninguna lección del Partido Socialista", al que acusa de intentar dividir el feminismo entre "buenos y malos feministas" mientras, a su juicio, ignora problemas internos dentro de sus propias filas.

Además, ha ironizado con que a lo mejor "estaban esperando es que antes de aprobar el manifiesto de la Federación de Municipios de Madrid se lo hubieran enseñado a Paco Salazar para que lo revisara o hiciera alguna aportación".

"Es curioso que quienes se erigen en árbitros del feminismo se nieguen a firmar un texto que simplemente pide más protección y más recursos para las mujeres", ha señalado la alcaldesa, que ha defendido que desde la FMM y desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares se seguirá trabajando con "políticas reales, útiles y efectivas" en favor de la igualdad, frente a lo que considera "eslóganes vacíos y confrontación política".