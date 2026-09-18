Piquet (FMM) critica que el delegado "eluda su responsabilidad" en el aumento de delitos sexuales y exige más agentes

Archivo - La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), Judith Piquet, ha acusado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, de "eludir sus propias responsabilidades" en el aumento de delitos sexuales y ha exigido un refuerzo de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Lo ha trasladado así, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, después de que el delegado criticara que Piquet haya "boicoteado" la presentación de esta plan a los ayuntamientos madrileños, tras dar a conocer los últimos datos de criminalidad en la región.

Piquet considera una "desvergüenza política" que Martín trate de trasladar a otros la responsabilidad de unos datos que deberían llevar al representante del Gobierno de España a "dar explicaciones, aportar soluciones y reforzar la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en nuestros municipios".

En concreto, en el primer semestre del año se han registrado 1.724 delitos en la región contra la libertad sexual, lo que supone un aumento del 9,3% con respecto al mismo periodo del año previo, de los cuales 351 corresponden a violaciones, según consta en el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior.

"Estamos hablando de cifras suficientemente graves como para exigir respuestas. Lo que no resulta admisible es que el representante del Gobierno de España se presente ante los madrileños para explicar unos malos datos y termine buscando culpables en otras administraciones", ha afirmado Piquet.

PIDIÓ 1.500 AGENTES Y RESPONDIÓ "CON ATAQUES POLÍTICOS"

La presidenta de la Federación ha recordado que la FMM lleva meses reclamando al Gobierno de España un refuerzo inmediato de 1.500 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil para mejorar la seguridad en los municipios madrileños.

"La Federación no se ha quedado de brazos cruzados. Hemos puesto una propuesta concreta encima de la mesa: 1.500 policías nacionales y guardias civiles más para Madrid. Eso es asumir responsabilidades y plantear soluciones. La respuesta del delegado ha sido descalificar a la Federación y buscar excusas", ha señalado.

A ello, ha añadido que "parece que el todavía delegado del Gobierno tiene más facilidad para encontrar culpables fuera de su despacho que para encontrar los 1.500 policías nacionales y guardias civiles que le llevan reclamando los municipios madrileños", además de incidir en que "cuando crecen determinados delitos, la respuesta no puede ser buscar un adversario político".

CRITICA LOS ATAQUES A AYUSO

Piquet ha respondido también a las referencias del delegado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien Martín ha acusado de "irresponsabilidad" en relación con el plan contra la violencia sexual impulsado por la Delegación del Gobierno.

"Es bastante revelador que, ante unos datos que él mismo considera insoportables, la principal conclusión política del delegado sea atacar a Isabel Díaz Ayuso. Es una forma bastante cómoda de no hablar de la gestión del Gobierno de España", ha afirmado.

La presidenta de la FMM ha añadido que "Francisco Martín ejerce cada vez más de portavoz de la oposición a la Comunidad de Madrid y cada vez menos de delegado del Gobierno. Conviene recordarle que, mientras siga ocupando ese cargo, su responsabilidad es aportar soluciones y no repartir culpas".

Además, ha afirmado que nadie discute "la necesidad de cooperación institucional para combatir la violencia contra las mujeres", pero ha reclamado que esa colaboración "no se utilice como excusa para trasladar responsabilidades ni como instrumento de confrontación política".

"La colaboración institucional exige respeto entre administraciones. No consiste en convocar a los demás para una fotografía y después acusarlos públicamente cuando no se someten a la estrategia política de la Delegación del Gobierno", ha señalado.

Por último, ha rechazado que acuse a la FMM de haber "boicoteado" la presentación de su plan contra la violencia sexual a los ayuntamientos madrileños. "La Federación de Municipios de Madrid representa a los ayuntamientos madrileños. No es una delegación territorial del Gobierno de España ni está al servicio de la estrategia política de Francisco Martín", ha apuntado.

Ha recordado que los municipios "trabajan todos los días en primera línea" desde sus policías locales, sus servicios sociales, sus áreas de igualdad y sus recursos municipales y ha reclamado al Gobierno central "que acompañe ese esfuerzo reforzando las plantillas estatales".