Piquet (FMM) traslada la solidaridad con los afectados de la "tragedia": "Estamos con el corazón encogido"

Archivo - Archivo.- Fachada del Ayuntamiento de Alcalá de Henares - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación de Municipios de Madrid (FMM) y alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha trasladado este miércoles la solidaridad y apoyo con los afectados por el accidente ferroviario registrado en Urda (Toledo).

"Queremos mandar todo nuestro cariño y nuestra solidaridad desde la ciudad de Alcalá de Henares. Estamos todos con el corazón encogido ante esta tragedia", ha señalado la primer edil alcalaína tras participar en el minuto de silencio celebrado en recuerdo de las víctimas.

La concentración, que también ha contado con la presencia de la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, se ha celebrado siguiendo la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), secundada por la Federación de Municipios de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

Durante el acto, Piquet ha trasladado, en nombre de todos los vecinos de Alcalá, sus condolencias a los familiares de las víctimas y sus deseos de una pronta recuperación a los heridos. Asimismo, ha agradecido la participación de los vecinos que han acudido a la concentración.

*Quiero agradecer a todos los alcalaínos que se han sumado a este minuto de silencio. Sabemos cómo responde nuestra ciudad ante este tipo de sucesos y me siento muy orgullosa de nuestros vecinos*, ha afirmado.

La regidora de Alcalá ha reiterado que el Ayuntamiento pone a disposición de las administraciones todos los recursos humanos y materiales a su alcance, incluidos efectivos de Policía Local, voluntarios de Protección Civil y los medios de emergencia que puedan movilizarse en coordinación con las autoridades competentes.

"Hemos puesto todos nuestros medios a disposición, tanto del Gobierno regional como del Gobierno de Castilla-La Mancha. Por el momento no se nos ha requerido ninguna intervención, pero estamos preparados para colaborar en todo aquello que sea necesario. Es el momento de sumar fuerzas y estar todos unidos", ha explicado.

CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Piquet también ha confirmado que los alcaldes del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España han trasladado sus condolencias y su ofrecimiento de colaboración al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez.

Por último, la alcaldesa ha reconocido el esfuerzo de todos los profesionales que trabajan en la atención a las víctimas y en las labores de emergencia. "Quiero agradecer a todos los que están trabajando en primera línea su disposición y su profesionalidad. Está siendo un día muy complicado y todavía queda mucho trabajo por delante", ha concluido.