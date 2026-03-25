Piquet presenta el potencial de la ciudad como destino de turismo de congresos en la Cumbre del Foro MICE

La alcaldesa Judith Piquet ha participado este miércoles en la novena edición de la Cumbre del Foro MICE, el punto de encuentro de un sector cada vez más pujante en España como es la industria de reuniones y eventos. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha destacado el potencial de la ciudad como destino de turismo de reuniones, congresos y eventos durante la 9ª edición de la Cumbre del Foro MICE, celebrada en el Complejo El Olivar.

Piquet ha subrayado que este segmento turístico constituye una actividad "de futuro" y de "gran valor añadido" dentro de la economía de servicios, al tiempo que ha incidido en su margen de crecimiento, recoge el Ayuntamiento en un comunicado.

En este contexto, ha señalado que Alcalá comienza a posicionarse como referente en este ámbito dentro de la Comunidad de Madrid, apoyada en su patrimonio histórico y cultural, reconocido como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998, así como en su ubicación estratégica y sus comunicaciones.

Asimismo, ha puesto en valor la tradición de la ciudad como espacio de acogida, impulsada por su universidad, como uno de los factores que refuerzan su atractivo para la celebración de congresos y eventos.

El encuentro ha contado con la presencia de la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el director general de Turespaña, Miguel Ángel Sanz; el viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martín; el presidente del Foro MICE, Luis Gandiaga; y la teniente de alcaldesa, Isabel Ruiz Maldonado, entre otras autoridades.

Durante la cumbre se han analizado cuestiones como el impacto de la situación geopolítica, la atracción y gestión del talento, la profesionalización del sector, la incorporación de avances tecnológicos y el posicionamiento de España como destino internacional de congresos.