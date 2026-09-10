Las piscinas municipales de Madrid superan los 3,1 millones de bañistas y alcanzan un récord de plazas ofertadas

Archivo - Una piscina vacía, durante la apertura de las piscinas públicas de Madrid para la temporada de verano 2026, en el Parque deportivo Puerta de Hierro, a 15 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las piscinas de verano de la capital gestionadas por el Ayuntamiento de Madrid han registrado un total de 3.148.089 visitas durante la temporada de verano, frente a las 2.817.000 contabilizadas en 2025, y ha superado por primera vez los cinco millones de plazas disponibles, lo que supone un "récord histórico".

Así lo ha trasladado este jueves la vicealcaldesa, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha dado a conocer el balance de estas instalaciones tras el cierre de una temporada que se inició el pasado 15 de mayo, Día de San Isidro.

Este año, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los madrileños las 25 piscinas municipales de verano de la capital, además de dos piscinas climatizadas de uso recreativo con solárium situadas en los distritos de Carabanchel y Tetuán.

Las instalaciones con los mayores porcentajes de ocupación, según ha destacado Sanz, han sido las piscinas de Peñuelas, en Arganzuela; Paseo de la Dirección, en Tetuán, y El Quijote, en Moncloa-Aravaca.

La vicealcaldesa ha resaltado además que las medidas aplicadas para optimizar la gestión de los aforos han permitido alcanzar una disponibilidad "histórica" de 5.089.000 plazas durante toda la temporada. Esta cifra equivale a una media de 44.259 plazas diarias y representa un incremento del 7,1% respecto al año anterior.

Entre estas medidas se ha mantenido el sistema de tres turnos de acceso --mañana, tarde y jornada completa--, así como los aforos dinámicos, que permiten volver a poner a disposición de los usuarios las plazas que quedan libres cuando una persona abandona la instalación.

CLASES EXPRÉS GRATUITAS

Una de las principales novedades de esta temporada ha sido la puesta en marcha de clases exprés gratuitas de actividad física, incluidas en el precio de la entrada y sin necesidad de inscripción previa.

Las sesiones se han desarrollado tanto en horario de mañana como de tarde y se han adaptado a las características de cada instalación. La programación ha incluido gimnasia acuática, fitness, activación acuática, movilidad, estiramientos, acondicionamiento físico en seco y actividades combinadas dentro y fuera del agua.

Estas clases se han impartido en centros deportivos municipales como La Concepción, Luis Aragonés, Blanca Fernández Ochoa, José María Cagigal, La Elipa y Cerro Almodóvar. Según ha señalado la vicealcaldesa, la iniciativa ha tenido una "muy buena acogida" entre los usuarios.