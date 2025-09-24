Una placa recuerda en Madrid la casa donde María Moliner escribió las 80.000 palabras de su diccionario

Acto de descubrimiento de la placa homenaje a María Moliner en su casa de Tetuán - DIEGO VÍTORES

Una placa instalada en la fachada del número 1 de la calle Quijote de la capital recuerda el lugar en el que María Moliner (1900-1981) escribió las 80.000 palabras de su Diccionario de uso del español, considerado una de las mayores aportaciones a la lexicografía del siglo XX.

Precisamente, en este punto --en la esquina con la calle de Raimundo Fernández Villaverde-- se han reunido este miércoles autoridades municipales, familiares y representantes del mundo de la cultura para recordar la figura de la lexicógrafa en el 125º aniversario de su nacimiento.

"Hoy el distrito y la ciudad hacen justicia y manifiestan su compromiso con la cultura y con una vecina ilustre que nos recuerda que las palabras importan y refuerzan la conversación pública", ha expresado la concelaja de Tetuán, Paula González Angulo.

Archivera y bibliotecaria, Moliner ingresó en 1922 en el Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios y colaboró con las Misiones Pedagógicas de la II República, impulsando bibliotecas rurales y redactando en 1937 las Instrucciones para el servicio de pequeñas bibliotecas.

En 1946 se trasladó a Madrid para dirigir la biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM), donde trabajó hasta su jubilación en 1970.

Durante el acto de descubrimiento de la placa, Olivo Ramón García, nieta de María Moliner, ha recordado la vida de su abuela en la casa de la calle Quijote, adonde llegó en 1946 junto a su familia. "Fue aquí donde, con los hijos ya mayores y en un entorno cambiante, retomó una vocación intelectual tantas veces postergada. Tardó más de quince años en culminar el diccionario, pero nunca restó atención a su familia: el Moliner convivió como un hermano más", ha relatado.

Igualmente, a este sentido homenaje ha acudido el escritor Andrés Neuman, autor de la novela 'Hasta que empieza a brillar', sobre la vida de María Moliner. Neuman ha definido la elaboración del diccionario como "una de las mayores aventuras lingüísticas" de Moliner quien, además de escribir "a contracorriente" su diccionario, impulsó bibliotecas rurales durante la II República.

"En este mismo lugar, una mujer extraordinaria reescribió y realumbró nuestro léxico entero. No solo definió palabras: asoció el pensamiento con el cuidado, la abstracción con el amor cotidiano", ha señalado el autor.

"UN MAPA DEL TESORO DEL IDIOMA"

Durante su intervención, la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha puesto en valor la vigencia del trabajo de Moliner, que supone todo "un mapa del tesoro de un idioma", y ha celebrado la instalación de una placa que ayuda a reparar "una de tantas injusticias".

"Es de alguna forma como si hubiéramos puesto una placa al lugar donde se dibujó el mapa del tesoro de un idioma. Y es estupendo que todo aquel que pase por esta calle se pare un momento, lea la placa y reflexione sobre el hecho de que un diccionario es también un mapa del tesoro", ha trasladado.

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, presente también en el acto, ha celebrado este homenaje "tras años de espera" a Moliner, "una mujer valiente que supo compatibilizar la crianza con una obra monumental".