Pladigmare achaca una mayor mortalidad en residencias privadas a "los bajos ratios" y el "descontrol" en la pandemia

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en residencias (Pladigmare) ha asegurado este viernes que durante lo que llevamos de pandemia las residencias privadas han registrado, porcentualmente, una mayor mortalidad de usuarios respecto a las públicas y concertadas, y lo ha achacado a los "bajos ratios" de personal y el "descontrol" a la hora de abordar soluciones ante la súbita llegada del coronavirus.

Así lo ha indicado en la comisión de investigación sobre residencias y Covid-19 en la Asamblea de Madrid el compareciente, llamado a petición del Grupo Socialista, para trasladar la opinión de su organización sobre la situación de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid y la atención a las personas residentes en ellas.

El presidente de Pladigmare ha señalado que la tasa de mortalidad fue del 18,40 por ciento respecto a las plazas ofertadas en centros de titularidad públicas, con 1.271 defunciones; mientras que en las privadas la tasa fue del 22,73 por ciento y 10.281 fallecimientos.

"Esta diferencia se puede explicar en gran parte por las ratios de personal. Cada centro tiene una ratio diferente en esta región. Eso en las que se puede controlar, porque las de gestión privada no sabemos. En la Comunidad funciona con ratios del año 1990, que incurren en muchos defectos y son criterios que deberían cambiar", ha manifestado.

Miguel Vázquez ha concretado que las residencias de gestión pública tiene un ratio de 0,93 trabajadores por residente, las de gestión indirecta 0,7 y las privadas con plazas concertadas 0,42.

FALTA DE PERSONAL "SISTEMÁTICA"

"La falta de personal existe de una forma sistemática porque es uno de los pilares en lo que se basa el negocio de las residencias. Ha habido un 40 por ciento del personal de baja, según dijo el consejero. La falta de personal es una de las conclusiones para que haya negocio, es bastante objetivo", ha añadido.

El presidente de Pladigmare ha indicado, además, que las 6 residencias con más fallecimientos, 5 habían sido sancionadas por la Comunidad por escasez de personal. Por ello, cree que no hay seguimiento de las sanciones, aunque reconoce que con el último consejero, Alberto Reyero, "ha habido algo más" y su reciente dimisión "le honra porque asume una cierta responsabilidad".

"El modelo para los mayores tiene que pensar en la atención y no pensar en el negocio. Si la Administración no quiere invertir en los mayores, lo tienen que hacer las empresas privadas y facilitarles el beneficio. Las ratios no se hacen para atender a los mayores, sino para beneficiar a las empresas y para el ahorro de las administraciones", ha esgrimido.

Por eso, el interviniente cree que se debe "reequilibrar" entre lo público y lo privado ya que, según ha apuntado. 92 por ciento está en manos privadas en la región. Apostamos a que haya un 50 por ciento públicas.

"La gestión pública se supone que defiende los intereses generales, pero la privada es más fácil que piensen más en sus intereses particulares que en los generales. Puede haber coexistencia entre ambos modelos, pero no con las condiciones actuales. Por eso hay que cambiar los ratios, dar participación a los familiares", ha agregado.

"HUBO DESCONTROL"

Preguntado por los diputados sobre cómo entró el coronavirus en los geriátricos, ha respondido que en su opinión entró por algún familiar pero sobre todo por las trabajadores, "no a posta, sino porque estaban entrando y saliendo sin protección, que no tenían".

Aunque el interviniente ha reconocido que en esta pandemia se han aprendido cosas, como la sectorización de los centros, faltan otras fundamentales como la preparación de los trabajadores, "que no se ha hecho nada".

Vázquez también ha contado el "sufrimiento, la angustia y ansiedad" de los familiares de los usuarios de los geriátricos porque "les avisaban con dos días de que estaban enfermos y los pocos días fallecían". "Y luego les llevaban a Cuenca (a funerarias)y han tenido que buscar los cuerpos en más de una situación. La situación ha sido dantesca en muchas ocasiones", ha relatado.

El compareciente ha manifestado también que hubo "cierto descontrol" en la primera ola porque avisaban de la mala situación en algunos centros y no actuaban. "Incluso antes del mando único de Sanidad no se controlaba la situación. Ahora tenemos la garantía de planes de contingencia. Pero ahora ya hay 35 residencias sin visitas. ¿Por qué no las intervienen para controlar la pandemia? Lo hemos solicitado ya", ha anunciado.

FALTA DE INTERLOCUCIÓN

El líder de esta plataforma ha admitido que no han tenido interlocución con el gabinete de Reyero y dos reuniones con el propio consejero dimitido, pero que de la Consejería de Sanidad no han obtenido ninguna respuesta y que a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, le ofrecieron la colaboración de Médicos del Mundo "y la respuesta fue un rechazo total". Y que por ello a fecha de 31 de marzo comunicaron a la Fiscalía "que no se estaban poniendo en marcha las medidas".

Miguel Vázquez ha asegurado que comunicaron desde el primer momento a la Consejería la falta de EPIS en los geriátricos y la preocupación por fallecimientos. "El Gobierno central hizo una distribución de EPIS pero no sabemos si llegaron a los centros. Sabemos que se contrató a personal pero no en número insuficiente", se ha quejado.

El presidente de Pladigmare ha aseverado también que no se trasladó a muchos residentes a hospitales durante el punto álgido de la pandemia. "La angustia y ansiedad de los familiares es inenarrable. Hemos denunciado falta de opacidad", ha resumido.

Por último, Vázquez considera que han de aumentar las inspecciones, con sanciones ejemplarizantes a los centros incumplidores, fomentar los consejos de usuarios y la contratación de más médicos y enfermeras. Yo no estoy hablando en convertir las residencias en hospitales pero hay que ver qué ha pasado en estos meses y tomar medidas", ha concluido.