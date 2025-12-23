El plan municipal de inspecciones de salud pública realizará en 2026 hasta 20.000 actuaciones y recogerá 5.000 muestras - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El plan municipal de inspecciones de salud pública realizará en 2026 hasta 20.000 actuaciones de control y recogerá 5.000 muestras de alimentos y aguas, ha detallado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

El plan sistematiza las actividades de control oficial e inspección sanitaria relacionadas con la seguridad alimentaria, los establecimientos cuya actividad tiene incidencia en la salud pública y los centros dedicados a la salud y protección animal.

Constituye la base para que los servicios municipales de inspección sanitaria de las 21 juntas municipales de distrito y del organismo autónomo Madrid Salud lleven a cabo los controles oficiales de forma regular y proporcional al riesgo asociado a las actividades de los distintos sectores, sin perjuicio de las actuaciones que se deban llevar a cabo al margen de esta planificación cuando los servicios municipales de inspección así lo consideren.

Se estructura en cuatro líneas estratégicas: plantear un concepto integral del control oficial que proporcione una mayor coherencia a las actuaciones e inspecciones municipales; implantar un enfoque eminentemente preventivo para no solo verificar que las actividades cumplan con la normativa vigente, sino que investiguen los factores de riesgo; desarrollar las actuaciones considerando el Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria, y establecer un sistema de evaluación y seguimiento que permita tener un conocimiento periódico y detallado del cumplimiento de los objetivos previstos para cada materia.

Las actuaciones en materia de control oficial de alimentos se desarrollarán en establecimientos de elaboración, venta y servicio de alimentos y bebidas como restaurantes, bares, cafeterías, comedores escolares, de empresas y similares, establecimientos de comercio minorista de la alimentación, establecimientos mayoristas de Mercamadrid y transporte de alimentos.

En cuanto al programa de valoración nutricional de los menús escolares, tiene como propósito promover una alimentación saludable y sostenible entre niños y adolescentes en colegios y escuelas infantiles.

En los establecimientos con incidencia en salud pública son objetivo de vigilancia y control los centros de estética, peluquerías y gimnasios, escuelas infantiles, centros de cuidado y recreo infantil, piscinas, balnearios y spas urbanos, centros de tatuaje, micropigmentación y piercing, centros de bronceado e instalaciones de riesgo de proliferación de legionela. Asimismo, se contempla el muestreo de calidad de aguas recreativas y de instalaciones de riesgo de legionelosis.

En materia de salud y protección animal y para garantizar la salud pública y la salud y el bienestar de los animales, se verificarán las condiciones de los establecimientos de venta de animales de compañía, centros veterinarios, centros de tratamiento higiénico de animales, residencias, centros de cuidado, escuelas de adiestramiento de animales de compañía y centros ecuestres con fines de ocio o deportivo.