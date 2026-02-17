Un plan de salud digital para la Comunidad: 336 millones con el dato sanitario como "activo estratégico"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presenta el Plan Estratégico de Salud Digital de la Administración autonómica para 2026-2028, a 17 de febrero de 2026, en Madrid (España).- A. Pérez Meca - Europa Press

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este martes un plan estratégico de salud digital (2026-2028) con un presupuesto de 336 millones de euros en tres años que considera el dato sanitario como un "activo estratégico" y que busca facilitar el trabajo de los profesionales y mejorar la experiencia de los usuarios.

Lo ha presentado en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, y busca poner la digitalización al servicio del bienestar de los ciudadanos y el fortalecimiento del sistema sanitario, impulsando la telemedicina y el uso de herramientas digitales en una región que gestiona 700 aplicaciones y 460 servicios.

Díaz Ayuso ha subrayado que quieren conseguir "una mirada humana, liberal, que se base en el rigor" digitalizando "siempre que se pueda" pero "nunca sustituyendo" a los profesionales y la cercanía de los mismos.

En la presentación, la directora general de Salud Digital, Nuria Ruiz, ha explicado que este documento no es solo una hoja de ruta sino que es "un compromiso firme" con el futuro de la sanidad madrileña que quiere seguir siendo "referente" ante la ciudadanía y con los profesionales que "sostienen cada día" el sistema.

"Presentamos este plan en un momento decisivo. La transformación digital ya no es una aspiración, es una responsabilidad, y en la Comunidad hemos decidido asumirla con determinación convirtiéndola en una oportunidad para avanzar hacia un modelo sanitario más humano, más sostenible, más conectado y más preparado para los retos del presente y del futuro", ha señalado.

El proyecto, elaborado por las Consejerías de Digitalización y Sanidad, plantea nueve objetivos, entre los que destacan potenciar la accesibilidad y la mejora de experiencia del paciente; facilitar el trabajo de los profesionales; trabajar en la innovación y la investigación; proveer a los centros de tecnologías e infraestructuras de vanguardia, y garantizar una asistencia integrada.

El Plan despliega 80 iniciativas, siendo algunas de las más destacadas la Historia Clínica Única Unificada con acceso en tiempo real a la información en todos los niveles asistenciales, y que ya integra 1.500 millones de registro; el uso de modelos predictivos basados en tecnología inteligente para la ayuda en la evaluación y seguimiento de patologías, y la instalación en toda la red asistencial de sistemas centralizados de imágenes diagnósticas en varias especialidades.

NUEVOS SERVICIOS PARA LA TARJETA SANITARIA VIRTUAL

La presidenta ha subrayado las facilidades que ofrece la Tarjeta Sanitaria Virtual (TSV) a la hora de pedir una cota, resolver una duda o hacer un seguimiento médico cada vez más ágil, cómodo y accesible, algo en lo que se quiere incidir.

Esta aplicación, con más de 3 millones y medio de usuarios registrados supero los 58 millones de accesos en 2025, y a ella se van a incorporar nuevos programas digitales de los cribados de colon y cérvix, evolucionando como superapp de salud con nuevas funcionalidades, seguimiento remoto y notificaciones inteligentes.

Por su parte, el Portal del Paciente, nuevo canal digital web unificado, complementará a la TSV permitiendo al ciudadano acceder a su información clínica personal y a las mismas funcionalidades que a través de la Tarjeta desde cualquier dispositivo o navegador.

Y el programa Personaliz@ será una plataforma inteligente de monitorización con tecnología Internet de las Cosas (IoT) e Inteligencia Artificial para el seguimiento de las enfermedades crónicas y de los pacientes que se recuperan en sus domicilios.

También, una aplicación ayudará a los sanitarios a acceder de forma ágil y segura a su información laboral, creando un Centro Demostrador de Ciberseguridad en Salud, destinado a sensibilizar, educar y concienciar a profesionales y empresas sobre los riesgos del entorno digital en el sector de la salud.

Y se trabajará en el desarrollo de soluciones que hagan posible la consulta de datos a nivel nacional y europeo, creando espacios de datos para investigación y colaboración del SERMAS con otros servicios regionales e internacionales, y se ampliará la capacidad de la nube.

MEJORAS EN EL GREGORIO MARAÑÓN: MAYOR RENDIMIENTO EN CIRUGÍAS

La presidenta se ha referido a las iniciativas tecnológicas implantadas en el Hospital público Gregorio Marañón, que ha consolidado su Centro de Control como una herramienta estratégica para mejorar la seguridad del paciente y la eficiencia organizativa del complejo en tiempo real.

Este proyecto ha incrementado en más de un 5% el rendimiento en el ámbito de la cirugía, recuperando más de 300 huecos de intervenciones programadas y mejorando los procedimientos ambulatorios para favorecer una recuperación más rápida de los enfermos.

También ha contribuido a agilizar las pruebas diagnósticas y los procesos de alta y gestión en ingresos desde Urgencias, lo que ha servido para reducir en 0,5 días la estancia media en los últimos 18 meses. Asimismo, más de los 60% de los usuarios que requieren valoración por Trabajo Social son atendidos en las primeras 48 horas.