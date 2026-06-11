El Plan Sures suma 17 actuaciones de reequilibrio con 14 millones, entre ellas dos de adaptación climática de patios

La portavoz municipal, vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Plan Sures, de Desarrollo del Sur y del Este de Madrid, suma 17 actuaciones de reequilibrio territorial financiadas con 14 millones de euros, entre ellas dos de adaptación climática de patios en Villa y Puente de Vallecas, ha informado la portavoz municipal, vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

La última comisión permanente se celebró ayer en Puente de Vallecas, con foco en Latina, Carabanchel, Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Moratalaz, Vicálvaro y San Blas-Canillejas.

Las 17 nuevas actuaciones del Sures se distribuyen en cuatro ámbitos de intervención: nueve corresponden a regeneración ambiental, tres a cultura y deporte, tres a recuperación del espacio público y dos a enseñanza pública. Todas ellas refuerzan el carácter transversal de este plan, basado en la coordinación entre áreas de Gobierno y distritos para impulsar mejoras urbanas, sociales y económicas en los barrios del sur y del este de Madrid.

Desde su puesta en marcha, el plan ha aprobado un total de 279 actuaciones, de las que 226, el 81%, se encuentran ya finalizadas, en funcionamiento o en ejecución, tras la celebración de 217 reuniones de sus mesas técnicas.

En términos presupuestarios, el Ayuntamiento de Madrid destinó 260 millones de euros al reequilibrio territorial en el periodo 2020-2023 y tiene prevista una inversión de 325 millones de euros para el periodo 2024-2027, de los que el 90% se dirige a los distritos del sur y del este de la ciudad.

NUEVAS ACTUACIONES

La Mesa de Regeneración Ambiental incorpora nueve actuaciones nuevas de rehabilitación de zonas verdes, con un presupuesto global de 7,5 millones de euros. Estas intervenciones se desarrollarán en Moratalaz, San Blas-Canillejas, Carabanchel, Usera, Villaverde y Puente de Vallecas. Entre ellas, destacan la rehabilitación de los parques Vandel y Arroyo Fontarrón, en Moratalaz, con una inversión conjunta de 2,4 millones euros, y la mejora del parque de la calle Eduardo Barreiros, en Villaverde, con 1,3 millones de euros.

Entre las siete actuaciones finalizadas destacan la mejora de diversas zonas verdes en el Ensanche de Vallecas (Villa de Vallecas), con un presupuesto de 1,5 millones de euros, y la restauración integral del parque Katiuska (Villaverde), con una inversión de 1 millón de euros.

En relación con la Mesa de Cultura y Deporte, se ha informado de la finalización de ocho actuaciones, entre las que destacan el pabellón deportivo de Las Rosas, en San Blas-Canillejas, con 12,7 millones euros, que abrirá sus puertas próximamente; la Biblioteca Victoria Prego, en Carabanchel, que tiene prevista su inauguración el próximo año, con 9,3 millones de euros, y la Escuela de Música y Danza de Latina, con 5,8 millones de euros, que comenzará a acoger alumnos en el curso que empieza en septiembre.

Esta mesa ha incorporado tres nuevas actuaciones al plan, con más de 2 millones de euros de inversión: una nueva dotación cultural para el distrito de Vicálvaro, la mejora de la IDB José Durán en Puente de Vallecas y también en este distrito, la finalización de la rehabilitación del auditorio al aire libre del parque de Entrevías.

La Mesa Técnica de Recuperación del Espacio Público ha aprobado tres nuevas actuaciones, entre las que destaca la remodelación del paseo Alberto Palacios, en Villaverde, que contará con 2 millones de euros de inversión. A esta intervención se suman la mejora de la accesibilidad en las calles de la colonia Tercio Terol y diversas actuaciones en los espacios interbloque del barrio de Aluche, en Latina, con una inversión conjunta de 840.000 euros.

COLONIA URPISA

Entre las cinco actuaciones finalizadas desde la última comisión, destacan la conclusión del Plan Especial para la Colonia Urpisa, con 1,3 millones de euros, y la regeneración de cuatro ámbitos de espacio urbano o interbloques en San Fermín (Usera); los polígonos E-I-Z de Moratalaz; la calle escolar del CEIP Sagunto y la plaza de la APIRU 17.01 de Villaverde, con una inversión de 3,8 millones de euros.

Las dos nuevas actuaciones aprobadas dentro de la Mesa de Enseñanza Pública están orientadas a la mejora de entornos escolares mediante la adaptación climática de los patios de los CEIP El Quijote y Javier de Miguel, en Villa de Vallecas y Puente de Vallecas, respectivamente, que suman una inversión de más de 1,4 millones de euros.

Además, dentro de la Mesa de Recuperación Económica se ha anunciado la finalización de la Factoría Industrial de Villaverde, uno de los principales proyectos del Plan Estratégico Industrial de la ciudad, que ha contado con un presupuesto de 10,3 millones de euros y que se pondrá en funcionamiento en los próximos meses, así como la puesta en marcha de la Escuela de Cuidados del Ayuntamiento de Madrid gracias a una inversión de 4,3 millones de euros y que se incorpora a la red de escuelas municipales de formación.

La mesa de Movilidad y Transporte Público ha anunciado la finalización de la primera fase de la remodelación integral del casco antiguo de Carabanchel, que ha contado con 1,8 millones de euros de presupuesto, así como la puesta en marcha de un elevador que mejora la accesibilidad entre las calles Sepúlveda y Monsalupe, en Latina, con una inversión de 1,3 millones de euros.