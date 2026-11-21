Archivo - Fachada del Planetario de Madrid, a 12 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Planetario de Madrid cumple cuatro décadas acercando los secretos del universo a los madrileños, una trayectoria en la que ha recibido a más de siete millones de visitantes y ha pasado de utilizar proyectores de diapositivas y ordenadores en blanco y negro a ofrecer experiencias inmersivas que permiten viajes virtuales por el cosmos.

Ubicado en el parque de Enrique Tierno Galván, el centro municipal abrió sus puertas el 29 de septiembre de 1986, cuando fue inaugurado por los entonces reyes Juan Carlos y Sofía, acompañados por el alcalde de Madrid en aquel momento, Juan Barranco.

Su construcción fue uno de los proyectos impulsados por Enrique Tierno Galván, que buscaba dotar a la capital de un espacio dedicado a la astronomía y la divulgación científica, siguiendo el ejemplo de otras grandes ciudades.

El edificio, diseñado por el arquitecto Salvador Pérez Arroyo, contaba en sus inicios con unas instalaciones consideradas entre las más avanzadas de Europa. Su sala de proyecciones disponía de casi un centenar de proyectores de diapositivas, una pantalla de tubo y ordenadores en blanco y negro que permitían recrear los movimientos de los astros sobre la cúpula.

Uno de los elementos más llamativos de aquella primera etapa es el histórico proyector óptico Zeiss, que actualmente se encuentra expuesto en el vestíbulo del edificio.

UNA RENOVACIÓN DE MÁS DE CUATRO MILLONES DE EUROS

Tres décadas después de su apertura, el Planetario experimentó una profunda transformación, tal y como recuerda el Ayuntamiento en su blog 'Diario de Madrid'. Entre 2016 y 2017, el Consistorio acometió una renovación tecnológica, arquitectónica y museográfica que supuso una inversión superior a los 4,2 millones de euros.

La reforma permitió incorporar un sistema híbrido óptico-digital y un software astronómico con el que los visitantes pueden observar el firmamento desde distintos puntos de la Tierra, explorar el sistema solar, localizar exoplanetas o desplazarse virtualmente más allá de la Vía Láctea.

La sala de proyecciones, con una cúpula de 17,5 metros de diámetro y capacidad para unas 245 personas, cuenta con tecnología digital 'fulldome' y con el planetario óptico Megastar IIA, capaz de reproducir millones de estrellas y ofrecer una representación realista del cielo nocturno.

CUATRO DÉCADAS ACERCANDO LA CIENCIA A LOS MADRILEÑOS

Más allá de sus instalaciones, la divulgación científica y la educación han constituido dos de los principales pilares del Planetario durante estos 40 años.

Cada curso escolar, las mañanas de los días lectivos se destinan principalmente a las visitas de centros educativos, con actividades adaptadas a las diferentes edades para acercar a los estudiantes el conocimiento de las estrellas, los planetas y las galaxias.

Su programación también ha incluido proyecciones inmersivas, exposiciones temporales, cursos de astronomía y astrofísica, conferencias, observaciones públicas con telescopios, talleres infantiles, conciertos y presentaciones de libros científicos. La actividad divulgativa se ha extendido además a YouTube, donde reúne cerca de 50.000 suscriptores.

Coincidiendo con sus cuatro décadas de historia, el centro conmemora ahora su aniversario con la exposición gratuita '40 años desvelando el cosmos', ubicada en el edificio anexo del Planetario.

La muestra propone un recorrido por algunos de los principales descubrimientos astronómicos y avances de la exploración espacial desde 1986, a través de imágenes y contenidos sobre los grandes telescopios, las sondas espaciales y las investigaciones que han transformado el conocimiento del universo.

De cara a los próximos años, el Ayuntamiento trabaja en nuevas experiencias de realidad virtual previstas para 2027 y 2028, según ha destacado el director general de Bibliotecas, Archivos y Museos, Emilio del Río, en la última Comisión de Cultura, Turismo y Deporte.

La programación futura incluirá también exposiciones dedicadas a la búsqueda de agua en otros mundos, actividades relacionadas con los eclipses y una nueva película inmersiva titulada 'Planetas Errantes'.