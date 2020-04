Plataforma por la Dignidad de Mayores en Residencias pide que no se marchen a casa sin test previo

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare) ha pedido a las autoridades que no se pueda ejercer la opción de que los internos en geriátricos puedan marcharse a casa de familiares sin test previo que determine que no es portavoz del Covid-19 tenga o no síntomas.

Ayer la plataforma se dirigió a las consejerías de Sanidad y Políticas Sociales de la Comunidad señalando que les estaban llegando informaciones de familiares de distintas residencias sobre esta opción para saber a quién iría dirigido y si esa opción se está dando también en las residencias que no hayan cumplido con la Orden 265/2020, y cuáles son los criterios en esos casos porque les parece que nadie de ninguna residencia que no haya sido clasificado puede trasladarse al domicilio de sus familiares sin realizar el test que descarte ser portador del coronavirus.

"Nos parecería temerario y de una irresponsabilidad rayana en lo ilícito penal. Entendemos que no se puede ejercitar esa opción si no existen garantías científicas suficientes de que el residente en cuestión no es portador del Covid-19, tenga o no tenga síntomas. Si no se ha realizado la clasificación establecida en la Orden, no se sabe si los residentes, que los familiares se lleven a sus domicilios, han podido estar en contacto estrecho con un residente posible o confirmado", apunta la asociación.

La carta no ha sido respondida por la Consejería de Sanidad pero sí por la de Políticas Sociales, pero la respuesta no les deja más tranquilos porque "mientras desde el Gabinete del consejero indican que no se pueden sacar residentes si no existe una prueba negativa del Covid o ausencia confirmada de síntomas y que eso lo saben las residencias desde hace semanas, desde a Secretaría de la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia indica que esas instrucciones son posteriores al 31 de marzo.

"La ausencia confirmada de síntomas se nos dice que consiste en 14 días sin síntomas ¿Y quién puede asegurar que el contagio no lo ha cogido el residente en el día 10, 11, 12 o 13 y todavía no ha manifestado un síntoma? No se puede sacar a nadie de las residencias si no se le ha practicado el correspondiente test con resultado negativo", apuntan.

Por ello, la plataforma comprende que, "como no puede ser de otra forma, la angustia, la zozobra y la desesperación de los familiares, pero la mejor defensa de las personas mayores es contribuir a detener la expansión de la pandemia y para ello resulta necesario la realización de test con resultado negativo, antes de permitir la salida del residente".

CARTA DE LA COMUNIDAD A LAS RESIDENCIAS Y FAMILIARES

La Comunidad de Madrid ha enviado recientemente una carta a usuarios, familiares y residencias de ancianos de la región, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que detallan y explican actuaciones y recomendaciones a seguir en esta crisis del coronavirus, entre las que figura que se evitará el ingresos de nuevos internos y el permiso para que los sanos se vayan a casa de sus familiares.

Entre otras medidas, se permite el traslado del residente al domicilio de sus familiares para estar bajo el cuidado de su familia*"siempre que se garantice que se trata de usuarios asintomáticos o test negativo". "Este traslado podrá realizarse, garantizando por escrito la familia su permanencia en el domicilio familiar al menos mientras dure la situación de emergencia sanitaria", indican en la misiva las autoridades regionales.

No obstante, si por cualquier circunstancia sobrevenida, que imposibilite el cuidado del mayor en el domicilio familiar, el residente debe volver a la residencia, este reingreso cumplirá los siguientes requisitos: que el mayor se encuentre, antes de su vuelta al centro, libre de síntomas*o que se haya realizado un test de detección frente al coronavirus siendo el resultado negativo.

"En el escenario actual, lo más importante es proteger a las personas vulnerables, evitando el contagio que se puede producir en los contactos entre las personas, situación que acontece en la convivencia cotidiana en los transportes, comedores, salas de estar, etc.; por ello si dispone de apoyo y una cobertura suficiente para permanecer en su propio domicilio, es muy recomendable quedarse en el mismo, hasta que el curso epidemiológico de la enfermedad se controle. Además así podrá satisfacer su*desarrollo afectivo-relacional con sus familiares, los cuales, por motivos de seguridad tiene limitadas o restringidas las visitas al centro", indican.