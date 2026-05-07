La Plataforma de Escuelas Infantiles cifra el seguimiento de la huelga estatal en la región por encima del 70%

Varios carteles de protesta, en el exterior de una escuela infantil, a 10 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles ha cifrado el seguimiento de la huelga estatal de este jueves en los centros de la Comunidad de Madrid por encima del 70%.

Según los datos de la plataforma, el seguimiento en los colegios públicos con ciclo de 0-3 años se ha situado en un 72,92%; seguida de las escuelas infantiles de gestión indirecta con un 71,48%, y las de gestión directa, en un 70,89%.

Precisamente este jueves, decenas de personas se han concentrado frente a la Asamblea de Madrid, coincidiendo con el primer mes de huelga indefinida de los profesionales, en su mayoría mujeres. La manifestación ha tenido lugar minutos antes de la sesión plenaria de la Cámara de Vallecas con el fin de que el Gobierno regional "escuche todo el ruido que es capaz de provocar la revolución del 0-3".

Las escuelas infantiles llevan desde el pasado 7 de abril en huelga indefinida para reclamar, principalmente, mejoras salariales. Es una reclamación que quieren trasladar a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, en una reunión.

La máxima responsable de la educación madrileña ha aseverado que se reunirá con ellas una vez finalice sus encuentros con los sindicatos mayoritarios de Educación Infantil --FSIE, USO, UGT y CC.OO-- y la patronal. Sin embargo, desde la Plataforma Laboral han defendido su "legitimidad" para tener un encuentro con ella.

En el Pleno, Zarzalejo ha acusado a la izquierda de provocar una huelga indefinida "devastadora" en las escuelas infantiles con "mentiras y aprovechándose de ellas sin ninguna razón objetiva".