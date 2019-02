Plataforma de pequeñas librerías alerta de que pueden desaparecer unas 500 con la Ley de libros de texto

Publicado 07/02/2019 14:14:35 CET

El gremio acude a la Asamblea para protestar contra la Ley de gratuidad de libros de texto

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La recién creada plataforma 'Salvar las pequeñas librerías' ha alertado este jueves que el proyecto de ley de gratuidad de libros de texto "tal y como está planteado" aboca a cerrar unas 500 librerías.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, a raíz de la pregunta que ha realizado el diputado socialista Juan José Moreno Navarro, al consejero de Educación, Rafael Van Grieken, sobre que el programa de préstamo de libros de texto, el secretario del Gremio, Pablo Bonet, ha señalado que están a favor de la gratuidad de libros de texto pero que los padres "pudieran acudir por las librerías pequeñas".

"Esto no se está haciendo para las pequeñas librerías y va a poner los negocios en peligro y estamos peleando contra eso porque no es un acuerdo que sea favorable. La forma de puntuaje del acuerdo y la licitación es muy compleja, porque requiere almacenaje y el precio que han fijado ellos es un precio por debajo a lo que nosotros podemos acceder del coste que tienen. Por esos precios no podemos acceder a licitar", ha aseverado.

A su juicio, si esto no se soluciona, "a muchísimas librerías se les llevaría al cierre" y espera que "esto no se pueda cumplir porque va a ser muy peligros para todas las librerías". De hecho, ha asegurado que están en conversaciones permanentes con la Consejería pero que aún no han conseguido llegar a acuerdos.

Misma tónicaha seguido José María, uno de los miembros de la Plataforma, quien ha precisado en declaraciones a Europa Press que no están en contra de la gratuidad total pero "sí del sistema".

"Las pequeñas librerías no podemos tener acceso a la licitación por condiciones inviables; el precio de cesión está por debajo del nuestro, no tendríamos margen comercial para trabajar", ha precisado.

Y es que, tal y como ha indicado, a las "pequeñas librerías se les pide un aval" que no se pueden permitir, dado que "no tienen ese volumen de negocio". Para licitar un lote deben tener a una persona contratada, y "si licitas dos lotes, has de contratar tres trabajadores".

Además, ha asegurado que se pide "una devolución de libros de texto" de un 15 por ciento, mientras que "la oficial, de las editoriales, es de un 12 por ciento". "La mayoría de las librerías no podemos acceder, es imposible", ha lamentado.

Esto es así porque el libro de texto supone un 50-60 por ciento del negocio. "Si no podemos licitar, se queda en grandes empresas; además parece ser que pueden licitar de fuera de españa, cualquiera que llegue con capacidad suficiente de logística, se quedará con ello", ha precisado.