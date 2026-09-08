La Plataforma Quinta de Torre Arias recurre la concesión de los edificios al Banco de España durante 75 años

Archivo - Fachada del Palacio de la Quinta de Torre Arias, a 3 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Ciudadana Quinta de Torre Arias ha interpuesto un recurso de reposición contra el decreto del Ayuntamiento de Madrid que concede al Banco de España durante 75 años el uso de diversos edificios y elementos singulares de esta finca municipal y ha solicitado la suspensión de su ejecución mientras se resuelve la impugnación.

En el escrito del recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, la asociación reclama la anulación de la resolución o, subsidiariamente, que se retrotraiga el procedimiento para subsanar los defectos de nulidad o anulabilidad que denuncia.

La plataforma considera que la concesión, tal y como ha sido aprobada, no garantiza la protección integral de la Quinta ni su carácter público y sostiene que vulnera tanto el Plan Especial de Protección como su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Conjunto Histórico.

El recurso defiende que uno de los principales objetivos del Plan Especial es conservar el carácter integral de Torre Arias, como finca de recreo y explotación agropecuaria, además de garantizar su gestión pública. Para la asociación, esto queda "frontalmente incumplido" al entregar al Banco de España el "uso privativo" de parte de los inmuebles.

La entidad argumenta que la concesión rompe la relación entre las construcciones y los jardines y convierte ambas partes de la finca en "universos paralelos e inconexos", pese a que el valor del enclave reside precisamente en la unión de sus dimensiones residencial, paisajística y agropecuaria.

LOS USOS PREVISTOS

El Banco de España plantea instalar un centro de estudios y actividades divulgativas sobre la Quinta de Torre Arias. Sin embargo, la asociación cuestiona el peso de cada uno de esos usos. En este sentido, alertan que un centro de interpretación de la Quinta apenas ocuparía el 6% de la superficie.

Para la plataforma, esto supondría una "mera apariencia de respeto" al Plan Especial ya que no garantiza la prioridad que este concede a la investigación y divulgación del pasado agropecuario de la finca.

"Las actividades vinculadas a su pasado agropecuario no se pueden limitar a unos paneles informativos en un centro de interpretación", sostiene el recurso, que reclama integrar estas actividades en los edificios y en el parque.

La asociación también aprecia un "alto grado de indefinición" en la propuesta sobre la ubicación concreta de los distintos centros y advierte de que no se ha estudiado suficientemente el impacto sobre los viales, el aparcamiento, la seguridad o las posibles restricciones de acceso.

MOTIVACIONES DEL RECURSO

El segundo gran bloque del recurso se refiere a la supuesta ausencia o insuficiencia de informes económicos, medioambientales, arquitectónicos y de patrimonio histórico, artístico y cultural.

La plataforma recurre también el régimen económico de la operación. La asociación sostiene que disponer de instalaciones para la formación interna, los procesos de selección, los encuentros con otros bancos centrales o la celebración de actividades proporciona un beneficio al Banco de España, aunque no genere directamente ingresos.

Otro de los motivos centrales es la duración de la concesión. El recurso considera que optar por el plazo máximo de 75 años requería una justificación reforzada sobre las inversiones que deben amortizarse y la necesidad de mantener durante ese periodo el uso privativo de los inmuebles.

LA PLATAFORMA NO RECHAZA LA REHABILITACIÓN

La Plataforma Ciudadana Quinta de Torre Arias subraya que el recurso no supone un rechazo a la rehabilitación de los edificios ni a la celebración de actividades públicas compatibles con la protección del enclave.

"La Quinta de Torre Arias debe recuperarse y tener actividad, pero cualquier proyecto tiene que partir de su protección como conjunto, de su carácter público y de la prioridad que el propio planeamiento reconoce a su historia agropecuaria", defiende.

La entidad asegura que continuará utilizando las vías jurídicas a su alcance y, al mismo tiempo, mantendrá el diálogo con las instituciones implicadas y con el Banco de España para explorar soluciones compatibles con el Plan Especial, la declaración BIC, la integridad del conjunto y su uso público.

EL AYUNTAMIENTO DEFIENDE LA RECUPERACIÓN DE LOS EDIFICIOS

El Ayuntamiento de Madrid anunció el pasado 29 de julio la concesión demanial al Banco de España con el objetivo de recuperar unos edificios que actualmente se encuentran sin actividad.

El Consistorio sostuvo entonces que la propuesta se adecuaba al interés general y a los objetivos de conservación, puesta en valor y dinamización del enclave. Según explicó, el Banco de España asumirá la rehabilitación de los inmuebles y las actuaciones de conservación y mejora de su entorno.

El Gobierno municipal aseguró además que la concesión no alterará el acceso público a los jardines y zonas verdes de la Quinta.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, defendió que el proyecto "encaja perfectamente" tanto en la filosofía del Ayuntamiento como en las reivindicaciones vecinales y afirmó que el futuro centro de estudios será una referencia internacional. También señaló que se había pedido al Banco de España que organizara actividades divulgativas abiertas a los vecinos.

La Quinta de Torre Arias se encuentra en el número 551 de la calle Alcalá, en el distrito de San Blas-Canillejas, y cuenta con unas 18 hectáreas. Su historia se remonta al siglo XVI y conserva, además del palacio, construcciones como las caballerizas, la Casa del Jardinero, la Casa del Guarda, la Casita de la Noria, un invernadero, la Casa de Vacas, la Casa de Aves, la porqueriza, las perreras y la bodega.

En 1986, Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno firmó con el entonces alcalde Enrique Tierno Galván el acuerdo por el que la finca pasaría a ser propiedad municipal para su uso "como parque público y para servicios a la ciudad", aunque la entrega quedó aplazada hasta la muerte de la condesa.

La protección del conjunto ya fue objeto de un procedimiento judicial anterior. En 2016, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló el Plan Especial aprobado en 2014, que contemplaba la cesión de parte de la finca a la Universidad de Navarra para instalar allí su sede madrileña.

La Quinta fue declarada Bien de Interés Cultural en 2022 por su valor como conjunto histórico y como testimonio de una finca que ha mantenido durante siglos su doble carácter residencial y agropecuario.