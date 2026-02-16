Plataforma de universidades públicas ve un "paso adelante" en el cese de Viciana: "Necesitamos perfiles negociadores"

Archivo - Concentración frente a la Asamblea de Madrid, a 4 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Estudiantes, docentes y trabajadores de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid han convocado una concentración hoy, frente a la Asambl - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de las plataformas de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid, una de las organizadoras de la huelga de finales de noviembre contra la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), ve "un paso adelante" en el cese de Emilio Viciana, el que fuera consejero de Educación, Ciencia y Universidades.

"Esperamos un cambio. Necesitamos perfiles negociadores que estén dispuestos a tomarnos como locutores", ha manifestado a Europa Press Eva Aladro, una de las portavoces de la asociación que desde que conoció el contenido de la normativa había organizado varias movilizaciones para mostrar su rechazo.

Aladro ha recordado que "llevan tiempo solicitando" un cambio de posición con respecto a las universidades, que están "estranguladas". Ve el cese de Viciana como "algo positivo" puesto que considera que el consejero había sido "muy autoritario" al "querer imponer" su normativa sin negociar.

Sobre la nueva consejera, Mercedes Zarzalejo, la portavoz ha señalado que tienen la esperanza de que sea "más sensible" a la situación de las universidades. Cabe recordar que en noviembre, cuando era viceconsejera, recibió a cuatro decanos en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, donde defendió su "voluntad de diálogo".

"Estamos expectantes. A la Comunidad de Madrid lo que le corresponde es ser abierto y negociador. La 'ley Viciana' iba contra las universidades, por ejemplo, con el régimen sancionador. Al final, el ya exconsejero no pinta nada", ha concluido.