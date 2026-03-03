Plataforma de universidades tilda de "insuficiente" la nueva financiación: "Este acuerdo no cierra las movilizaciones"

Representantes de la coordinadora de las plataformas de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid antes de reunirse con los rectores. - EUROPA PRESS

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de las plataformas de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid, una de las organizadoras de la huelga universitaria de finales de noviembre, ha tildado de "insuficiente" la nueva financiación para los centros y ha avanzado que estudiarán organizar más movilizaciones para obtener una inversión "digna".

Lo han expresado este martes representantes de la plataforma tras mantener una reunión con los rectores de las seis universidades públicas madrileñas (Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos).

Es su primera reacción tras el acuerdo entre la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y los rectores sobre el nuevo modelo de financiación plurianual, por el que los centros obtendrán 14.790,7 millones de euros en el periodo 2026-2031, lo que supone disponer anualmente de una media de 2.465,1 millones para financiar su actividad, prácticamente el doble que en la actualidad.

Antes de la reunión, la plataforma había convocado a las 15.30 horas una concentración frente a Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), donde ha tenido lugar el encuentro. Solo han asistido unas 20 personas, quienes han utilizado silbatos rojos para hacer ruido y mostrar su rechazo al acuerdo.

"Este acuerdo no cierra las movilizaciones", ha asegurado la profesora Nagore García, integrante de la asociación 'UAM por la Pública', que ha aseverado que las cantidades anunciadas son "insuficientes" para "sacar a las universidades públicas de la situación en la que están".

En la misma línea se ha posicionado Jorge Pérez, estudiante y portavoz de 'UCM por la Pública', que ha criticado al Gobierno autonómico por "disfrazar el acuerdo" en referencia a los 12.294,6 millones que llegarán a través de los Presupuestos Generales regionales.

"En ese párrafo se aúna transferencias de la Comunidad de Madrid y el capítulo III de precios públicos. Se ha introducido como financiación por parte del Gobierno regional lo que es una parte muy significativa de los ingresos de las universidades. Eso es solo uno de los ejemplos de cómo a nivel comunicativo han tratado de disfrazar el acuerdo para que parezca muchísimo mayor", ha apuntado.

Ambos han asegurado que las asociaciones "seguirán adelante" y han indicado que realizarán un análisis para enfrentarse a aquellos acuerdos que "no lleguen al mínimo que están pidiendo". Han reclamado así una financiación del 1% del Producto Interior Bruto (PIB) regional, pues consideran que con lo anunciado "solo llegan al 0,5%".

CRÍTICAS A LOS RECTORES

Más allá de los reproches al Ejecutivo regional, los integrantes de la plataforma han lamentado la actitud de los rectores durante la firma del acuerdo. Tal y como ha expresado la profesora de la Autónoma, "esperaban actitud más crítica y más realista" por su parte.

"Solo la mitad del dinero que se incluye dentro de los presupuestos es realmente transferencias de la Comunidad de Madrid y además es un incremento que a lo largo del tiempo se va sumando para dar ese resultado tan boyante que son los 14.000 millones de euros, pero que en realidad si lo distribuyes es un incremento bastante poco significativo año a año", ha insistido Pérez.

Consideran ambos integrantes de la plataforma que es una subida "bastante poco pequeña" que la inflación y el crecimiento de los gastos "se los va a comer", a la vez que "no va a permitir a las universidades crecer".

"El propio rector de la Universidad Complutense (Joaquín Goyache) nos ha trasladado que la situación de recortes con el actual plan aprobado se va a mantener hasta 2028. Aún con un supuesto milagro financiero que se ha obrado con la Comunidad de Madrid, seguimos teniendo que someternos a políticas de recortes en algunas de las universidades públicas de Madrid", ha censurado el estudiante de la UCM.

ESTUDIAN MOVILIZACIONES

García ha lamentado que los rectores no hayan compartido con ellos más detalles del acuerdo que han firmado con Ayuso, una cuestión que consideran fundamental para "saber si la situación actual se va a revertir y mejorar para que las universidades puedan crecer y puedan seguir aceptando alumnos".

"No parece que vaya a ser algo del todo transparente, ni siquiera con los propios consejos de gobierno de las universidades. Que van a trasladar información, pero no ha quedado claro que vayan a trasladar el acuerdo completo. Hay muchos detalles que se nos van a escapar y que se nos están escapando", ha alertado.

Ante esta situación, ambos han avanzado que esperarán a tener más información, pero no han descartado reactivar las movilizaciones como las del mes de noviembre. "Queremos una financiación digna para las universidades públicas madrileñas", han concluido.