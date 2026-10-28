Las plataformas de universidades por la pública se concentran frente a la Consejería por la "asfixia económica"

Concentración de las plataformas de univerisades por la pública en la Consejería de Educación este miércoles. - UNIS POR LA PÚBLICA

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las plataformas en defensa de la educación pública de las seis universidades públicas madrileñas (UAH, UAM, UCM, UC3M, UPM y URJC) por 'la pública' han convocado una concentración este miércoles frente a la Consejería de Educación (C/Alcalá, 32) por la "asfixia económica" que dicen sufrir por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso así como por el incremento de "represión" en los campus.

La concentración es la primera acción del calendario de movilizaciones previsto para el 4 y 5 de noviembre con motivo de la huelga que han convocado las mismas plataformas.

Critican "la infrafinanciación" y "situación de precariedad" de la universidad pública, que propicia "la privatización y la mercantilización" de la formación universitaria. Además, consideran que esta "ha empeorado" tras el acuerdo de la Comunidad de Madrid con los rectores, que tachan de "estafa".

En este sentido, han recordado este acuerdo de financiación plurianual que los rectores pactaron y firmaron con el Gobierno regional el 3 de marzo. Al respecto han criticado que "el presupuesto destinado a la universidad sigue siendo insuficiente" porque se mantiene en el 0,4% del PIB, "muy por debajo del 1% que establece la LOSU y por debajo tanto de la media nacional (0,75%) como de la europea (0.92%)".

"Dicho acuerdo, que vendieron como histórico, es una estafa y desde entonces consideramos que tanto el Gobierno del Partido Popular como la (Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid) CRUMA son responsables de la crisis de la universidad pública", han censurado.

Consideran que estas políticas de infrafinanciación adoptadas por la Comunidad de Madrid "no son casuales ni un error", sino que se trata de "una estrategia para llevar a las universidades públicas a la bancarrota, degradándose así el servicio público y expulsando a cada vez más estudiantes al sector de la educación privada".

Apuntan a que "la asfixia económica a la que se está sometiendo a las universidades públicas que las obliga a buscar financiación privada" lo que provoca que pasen a "un modelo universitario alejado del libre conocimiento y centrado en el beneficio económico empresarial". "Las universidades públicas deben estar al servicio de la sociedad y garantizar el acceso a una educación gratuita y de calidad", han manifestado.

"AUMENTO DE LAS DESPROPORCIONADAS ACCIONES" DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

Asimismo, los convocantes también han hecho hincapié en que "la represión hacia las personas organizadas se ha ido incrementando" en los campus. "En los últimos años ha aumentado tanto la presencia de seguridad privada en los campus como las constantes y desproporcionadas acciones del Cuerpo de Seguridad del Estado", han sostenido, apuntando directamente a las cargas policiales que han sufrido alumnos y profesores.

"Su intervención desmedida y violenta contra las estudiantes y trabajadoras que se manifestaban pacíficamente vulnera nuestro derecho a la protesta", han remarcado. En este sentido, han señalado que esta agresión no puede entenderse como "un hecho aislado" sino como es "el reflejo de una política represiva consciente y diseñada para intimidar al movimiento estudiantil y silenciar" sus reivindicaciones.

Consideran que estas "políticas represivas son consentidas y apoyadas no sólo por la Comunidad de Madrid, sino por los propios rectorados y por el Gobierno central cuando envía a la Policía Nacional". "No es admisible que quienes defienden una educación pública, gratuita y de calidad para la clase trabajadora reciban golpes por ejercer sus derechos fundamentales", han reivindicado.

"MENTIRAS POR PARTE DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN"

Por otro lado, los convocantes han destacado que "a esta violencia policial se le suman las mentiras y manipulación mediática constantes" por parte de la Consejería de Educación. "Las declaraciones de la consejera, Mercedes Zarzalejo, acusándonos de quemar las calles y ser violentas pretenden deslegitimar y criminalizar la movilización por la educación pública", han sostenido.

Frente a estas declaraciones, han resaltado que "no se van a callar" porque el desmantelamiento de la educación pública "no es un problema único de los campus universitarios, sino un ataque estructural del Gobierno del PP que atraviesa cada una de las etapas educativas" como las escuelas infantiles que llevan en huelga desde el 7 de abril y la educación del resto de etapas que lleva desde el 14 de octubre.

Por otro lado, han puesto en valor la huelga general del 11 de noviembre porque, según han señalado, la problemática "no solo se limita a las aulas" y los profesores "no pueden acceder a una vivienda digna".

ACCIONES PARA EL 4 Y 5 DE NOVIEMBRE

Según explicaron las plataformas, esta protesta sirve como "punto de partida" de cara a "una intensa semana de movilizaciones", marchas, concentraciones o acciones".

El 4 de noviembre, primera jornada de huelga, de 8 a 11 horas habrá piquetes en cada universidad, además de una marcha contra "la privatización de la educación universitaria" de la calle Ferraz a la calle Génova (ubicaciones donde se encuentran las sedes del PSOE y del PP, respectivamente).

En cuanto al 5 de noviembre, de 8 a 14 horas habrá piquetes y actividades en las universidades como las Jornadas de 'la Uni en la calle', donde docentes impartirán algunos de los contenidos que dan en clase.

Por la tarde, a las 15 horas habrá una comida conjunta en la Plaza del Museo Reina Sofía y un taller de pancartas como preparación para la manifestación convocada a las 18 horas en la que alumnos y profesores de toda la educación pública madrileña en huelga marcharán desde Atocha hasta Sol.