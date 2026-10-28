Plataformas de las universidades públicas trasladan a la próxima semana la concentración frente a Consejería

Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan en el lugar del accidente, a 28 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - JUANMA JIMÉNEZ / EUROPA PRESS

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las plataformas de las universidades públicas de Madrid han trasladado a la próxima semana la concentración convocada para este miércoles a las 18 horas frente a la Consejería de Educación como muestra de respeto con las víctimas y familiares del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo).

"Desde las Universidades Públicas madrileñas queremos manifestar nuestro más sentido pésame a todas las personas afectadas y sus familiares por el mencionado accidente", han manifestado en un comunicado.

Asimismo, han trasmitido todo "su apoyo, cariño y solidaridad", así como sus "mayores deseos de recuperación a las personas que hayan resultado heridas" y han agradecido la labor de todas las personas que trabajan en las tareas de asistencia y emergencia.

La protesta se había convocado por la "asfixia económica" que dicen sufrir por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso así como por el incremento de "represión" en los campus. La concentración es la primera acción del calendario de movilizaciones previsto para el 4 y 5 de noviembre con motivo de la huelga que han convocado las mismas plataformas.

El comité de huelga educativa del profesorado madrileño, que lleva con paros indefinidos desde el 14 de octubre, también ha suspendido todas las concentraciones y movilizaciones previstas para este miércoles como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas del accidente.