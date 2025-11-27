El Pleno de Alpedrete rechaza la reprobación del alcalde por la "justificación pública de un asesinato machista"

Archivo - Plaza del Ayuntamiento de Alpedrete - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

ALPEDRETE 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Alpedrete ha rechazado la moción presentada por la oposición para pedir la reprobación del alcalde, Juan Rodríguez, y su dimisión por la "justificación pública de un asesinato machista".

La moción fue presentada por Unión Del Pueblo de Alpedrete (1), PSOE (2), Más Madrid (2), Podemos-IU (1) y una edil no adscrita, que suman un total de siete concejales, frente a los diez del Equipo de Gobierno formado por PP (7) y Vox (3).

En la votación, la propuesta obtuvo el voto negativo de los concejales del Gobierno local y el voto a favor de los concejales firmantes de la moción.

En el turno de palabra para justificar la presentación de la moción intervinieron los respectivos portavoces de los partidos políticos y la concejal no adscrita, sin recibir al término la réplica del alcalde.

La moción planteaba seis acuerdos y los ediles que la promovieron justificaban la misma en las declaraciones realizadas por el alcalde en un programa de televisión. De este modo, en el primero, plantean "reprobar formalmente" al alcalde "por sus declaraciones públicas justificando o suavizando un asesinato machista".

Así, pedían al regidor que realizara una "rectificación pública inmediata, clara, explícita y sin matices", su "inmediata dimisión" como alcalde de Alpedrete por "volver a colocar al pueblo" en el "centro de la diana provocando un escándalo como ya hizo con el intento frustrado del nombre de la plaza Francisco Rabal".

También le exigían "reafirmar el compromiso" del Ayuntamiento con la lucha contra la violencia machista y dar traslado del acuerdo a organismos como la Delegación del Gobierno y asociaciones de mujeres, entre otras entidades.