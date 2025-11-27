Más Madrid insiste en que alcalde de Alpedrete "no merece seguir" porque las mujeres en su pueblo ya "no están seguras"

Imagen de recuros de la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, atendiendo a los medios de comunicación durante una concentración por el día de la Eliminación de la violencia contra las Mujeres. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha insistido en que el alcalde de Alpedrete, Juan Rodríguez (PP), "no merece seguir" al entender que las mujeres en su pueblo "no están seguras" tras sus declaraciones ante el asesinato de una vecina, presuntamente, a manos de su marido en un caso que se investiga como violencia machista.

"El alcalde de Alpedrete ha negado que esto fuera violencia machista y aquí tenemos un grave problema que es que cuando no se nombra la violencia machista no existe, hay que nombrarla para poder combatirla", ha espetado Bergerot junto a la portavoz de su formación en el municipio, Deborah Alcaraz.

Este jueves se debate la moción para reprobar a Rodríguez por "justificación pública de un asesinato machista" presentada por Unión del Puelblo de Alpedrete, PSOE, Más Madrid, Podemos-IU y una edil no adscrita, que suman 7 concejales frente a los 10 del Gobierno local --7 del PP y 3 de Vox--.

En un primer momento, el regidor de Alpedrete señaló que el presunto homicida "quería mucho a su mujer" y que había "fallado el sistema" al no haber sido capaz de detectar la enfermedad psicológica del varón que "no ha soportado la presión y le ha llevado a cometer este acto". Tras ello, el primer edil subrayó su "rechazo total y sin paliativos" a la violencia de género y lamentó que sus declaraciones pudieran haber sido "malinterpretadas".

En la moción se incluyen seis acuerdos, entre ellos el de "reprobar formalmente" al alcalde "por sus declaraciones públicas justificando o suavizando un asesinato machista" y su "inmediata dimisión" como regidor por "volver a colocar" al pueblo "en el centro de la diana, provocando un escándalo como ya hizo con el intento frustrado del nombre de la plaza Francisco Rabal".

MM REPROCHA "DERIVA" DEL PP EN VIOLENCIA MACHISTA

Manuela Bergerot ha criticado las "dinámicas de esta deriva" del PP para "negar la violencia machista" al tiempo que "desmantela los servicios públicos" y "erradica cualquier tipo de acción institucional para prevenirla y combatirla".

Así, ha puesto en el foco a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, quien respaldó al alcalde. Entiende Bergerot que a Ayuso hay que confrontarla "con políticas feministas y una alternativa feminista que ponga en el centro la seguridad y libertad de las mujeres".

Ayuso afirmaba que el alcalde de Alpedrete fue "el más certero". "Basta ya con lo que han vivido en su casa (...) Ni siquiera han sido capaces de esperar la explicación de la familia para sacar ya sus banderas, para volver a dividir entre los unos y los otros", subrayaba en la última sesión de control de la Asamblea de Madrid.

Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Alpedrete también instan al regidor a "realizar una rectificación pública inmediata, clara, explícita y sin matices", asumiendo la "gravedad del daño causado". Asimismo exigen "reafirmar el compromiso del Ayuntamiento con la lucha contra la violencia machista, garantizando mensajes institucionales firmes, coherentes y alineados con la legislación vigente".

Finalmente, abogan en su moción por una "formación obligatoria en materia de violencia de género" conforme a las obligaciones recogidas en "la Ley Orgánica 1/2004 y el Pacto de Estado".