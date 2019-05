Pleno bronco en Alcorcón a consecuencia del Plan Permuta, que obliga a suspenderlo media hora

Publicado 30/04/2019 16:46:00 CET

ALCORCÓN, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde y presidente del Pleno de Alcorcón, David Pérez, ha suspendido media hora la sesión por "alteración grave del orden" después de la polémica suscitada con una persona del público que asistía para ver el debate en el que estaba previsto tratar la situación del Plan Permuta en dos mociones (una de PSOE y Ganar y otra de Ciudadanos).

En 2011 el mencionado plan permitió a estos mayores intercambiar su piso en propiedad por otro adaptado con un doble objetivo: que aquellas, con domicilios carentes de ascensor y sin posibilidad de instalarlo, cediesen sus pisos a un plan de alquiler joven, mientras ellos se iban "de forma vitalicia" a un bajo accesible del nuevo desarrollo del Ensanche Sur.

Ahora, la actual administración concursal de la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (Emgiasa) --en concurso de acreedores desde hace unos años-- les reclama la devolución de los pisos adaptados, agarrándose al auto del Juzgado de lo Mercantil número 6 que acuerda hacer una modificación puntual del Plan de Liquidación "para proceder a la venta de los inmuebles sujetos al denominado Plan Permuta".

El regidor ha llamado al orden a una de las asistentes, familiar de los afectados, que no estaba de acuerdo con cómo se estaba tratando el problema. Pérez ha acabado expulsándola por "alterar el pleno", según ha dicho, lo que ha provocado el enfado de quienes la acompañaban y de la oposición. Al final, se ha suspendido unos minutos la sesión.

La presencia de los afectados, así como la petición de la oposición de que se adelanten los puntos, "en beneficio de todos", que no ha sido aceptada "por no haber sido solicitado en Junta de Portavoces", ha hecho que este pleno, el último de la legislatura, esté siendo especialmente bronco.

PETICIÓN VECINAL

Respecto a las peticiones de los vecinos, antes de que se comenzase el orden del día, el primer edil sí ha permitido que hablase la representante de los vecinos afectados, María Victoria Gutiérrez, adelantando así la intervención que estaba prevista para el final, "entendiendo que, por la edad de las personas afectadas, y por sensibilidad" era necesario hacerlo.

Gutiérrez ha aprovechado para pedir ayuda a toda la Corporación para hallar una solución real e inmediata para que estas personas "no tengan que abandonar su vivienda adaptada". "Venimos a solicitar el apoyo que merecemos, a escuchar que podemos dormir tranquilos, que no nos van a abandonar a nuestra suerte, que este Ayuntamiento está con nosotros y que no vamos a perder las viviendas adaptadas", ha dicho.

Del mismo modo, ha solicitado a los presentes que no se politice el asunto, "que se busquen soluciones y no culpables", recalcando que estas viviendas adaptadas han supuesto a los vecinos "una gran satisfacción, una gran ayuda, y una alegría por saber que viven en una sociedad que les preocupa por ellos" y recordando "que nadie les ha regalado nada" ya que ellos cumplieron con las condiciones dando a cambio el uso de sus viviendas en propiedad.

"Y ahora, después de nueve años, cuando tienen más achaques y menos ganas, resulta que una resolución judicial les dice que tienen que abandonar sus viviendas adaptadas o comprarlas un precio que ya no está a su alcance", ha puntualizado.

Pérez les ha asegurado que están trabajando para ello. "Lo primero que hemos hecho es pedir una aclaración a la sentencia, después la vamos a recurrir y vamos a buscar solución familia por familia", ha subrayado.

Asimismo, ha insistido en que han hablado con la administración concursal para que, "incluso, en el peor de los supuestos que es que esa sentencia sea firme nos permitan tener los meses necesarios para que las familias consigan vender sus casas en propiedad y comprar otras adaptadas"; pero que, en ningún caso, "se verán desalojadas de su casa".