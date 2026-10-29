El Pleno de Cibeles arranca con un respetuoso minuto de silencio por las víctimas de la tragedia ferroviaria

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Cibeles ha arrancado con un respetuoso minuto de silencio por las víctimas de la tragedia ferroviaria registrada ayer en Toledo.

Con la Corporación en pie, el presidente del Pleno, Borja Fanjul, ha enviado un "afectuoso abrazo a las familias y las víctimas del accidente ferroviario".

El número de fallecidos en el accidente ferroviario provocado por el alcance de dos trenes de alta velocidad en las inmediaciones de la estación de la localidad toledana de Urda se mantiene en 68 pero podrían aparecer más al mover los vagones, según confirmaba el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.