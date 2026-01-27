El Pleno de Cibeles rechaza sumar el transporte municipal al abono único de transporte puesto en marcha por el Gobierno

Autobús circula por las calles de Madrid, a 8 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Cibeles ha rechazado este martes una proposición con la que el Grupo Municipal Socialista buscaba instar al Consorcio Regional de Transportes (CRTM) a integrar el transporte municipal en el abono único estatal impulsado desde el Gobierno de España, en el se incluía el servicio de Bicimad.

La iniciativa, defendida por el concejal socialista Ignacio Benito, fue rechazada con los votos en contra de PP y Vox, mientras que PSOE y Más Madrid votaron a favor.

Durante su intervención, Benito ha defendido que el abono único impulsado por el Gobierno de España permitiría superar la "fragmentación" actual de títulos y tarifas entre comunidades autónomas y operadores, facilitando una movilidad "más sencilla, equitativa y accesible", especialmente para quienes se desplazan a Madrid desde otras regiones por motivos laborales, educativos o turísticos.

Según ha explicado, la propuesta no supondría la desaparición de los abonos mensuales o anuales actuales en la Comunidad de Madrid, que podrían seguir utilizándose con los descuentos vigentes.

El edil socialista ha subrayado además la necesidad de diferenciar el marco competencial, con el CRTM como responsable de la coordinación del transporte público y el Ayuntamiento como gestor de Bicimad. En este sentido, ha reclamado al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida "arrimar el hombro" y colaborar con el Ejecutivo central para avanzar en políticas de movilidad sostenible.

Desde el equipo de Gobierno, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha rechazado la propuesta al considerar que Madrid ya cuenta desde 1985 con un modelo "de éxito" de integración tarifaria a través del abono transporte regional. A su juicio, sumarse al abono estatal supondría un perjuicio para los madrileños ante una posible subida del abono joven de 20 a 30 euros, y ha criticado lo que califica como una política "sectaria" del PSOE.

"Tengo que recordar que es una decisión sectaria el no destinar los 5.800 millones de euros que necesita nuestra red ferroviaria de Cercanías, que es una decisión sectaria tener congelada los 128 millones de euros que aporta el sistema de la Administración del Estado desde el año 2018 y haberla subido un 59% en Cataluña. Por eso le digo que en el ámbito del transporte y de la movilidad, con ustedes no y nunca", ha lanzado a la bancada socialista.

"¿CUÁNDO UNA LICENCIA DE CAZA ESTATAL?"

Por su parte, el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, ha calificado el abono único estatal como una medida "populista" que intenta "compensar su desastrosa gestión" de Pedro Sánchez, aunque ha aplaudido su carácter estatal.

"¿Para cuándo una tarjeta sanitaria única estatal? ¿Para cuándo una licencia federativa de caza única estatal?", ha preguntado Ortega a la bancada socialista.

El portavoz de Vox ha criticado las bonificaciones al transporte, "que pagan todos los españoles". Por tanto, a su juicio, la propuesta es que lo paguen solo los madrileños. Además, ha rechazado las políticas de movilidad vinculadas a Europa, "a las que Vox se opone frontalmente".

"Desde Vox defendemos un modelo de transporte eficiente cercano, adaptado a las necesidades reales de cada localidad y gestionado desde la autonomía municipal. Apostamos por ayudas específicas ajustadas a criterios sociales, como he dicho, familias numerosas, personas con discapacidad, jóvenes, mayores y personas con rentas bajas. No por medidas generalistas dictadas desde el Gobierno central con criterios puramente electorales", ha explicado Ortega.

Desde Más Madrid, la concejala Esther Gómez Morante ha mostrado su apoyo a la proposición al considerar que el abono único es una reivindicación histórica y una oportunidad para actualizar un marco tarifario que, a su juicio, data de finales de los años 80.

"Vamos a votar a favor de esta iniciativa porque entendemos que es una oportunidad para emprender la modificación del marco tarifario completo que es necesario, porque es que tenemos un marco desde 1987, han pasado casi cuarenta años y las cosas siguen igual y no debemos seguir en esa línea, es necesario ir mucho más allá", ha subrayado la edil.

En el turno de cierre, el concejal socialista Ignacio Benito ha acusado al Gobierno municipal de rechazar la colaboración con el Ejecutivo central mientras, según ha afirmado, se beneficia de importantes inversiones para proyectos de movilidad en la ciudad.

"Me quedo con las palabras del señor Carabante, con el Gobierno de España no y nunca. Bueno, no y nunca salvo para poner la mano y recibir los miles de millones de millones de euros que llevan recibiendo durante todos estos años para mejorar la movilidad de los madrileños, ahí sí que no tienen ningún problema y el sectarismo parece que no les invade", ha criticado.

En este sentido, ha ubicado el "no y nunca" del Gobierno de Almeida cuando toca "arrimar el hombro" y tomar medidas dentro de sus competencias para mejorar la movilidad de los madrileños y madrileñas. "Es ahí cuando 'no y nunca' podemos contar una vez más con el PP", ha zanjado.