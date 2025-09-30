El Pleno de Cibeles, con los votos del PP, exige la dimisión de Ana Redondo por el caso de las "pulseras Aliexpress"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, interviene durante una sesión ordinaria del Pleno Municipal, en el Palacio de Cibeles - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Cibeles, con los votos del PP, ha exigido la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por el caso de las "pulseras Aliexpress" antimaltrato, en palabras del delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández.

La moción ha salido adelante en una inédita votación en Cibeles, a mano alzada pero con un llamamiento individual a cada concejal ante la asistencia a distancia de tres ediles, no presentes por enfermedad. El PP ha votado a favor, en el caso del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "en memoria de todas las mujeres asesinadas", Vox se ha abstenido y la izquierda ha votado en contra.

La moción de urgencia del PP ha aprobado igualmente la reprobación de Redondo por "la gestión negligente del sistema Someta y por la desprotección de miles de mujeres víctimas de violencia de género y violencia sexual". También se ha aprobado exigirle al Gobierno de España la contratación inmediata de una auditoría externa y la publicación de los fallos del sistema que hayan tenido incidencia directa en la ciudad.

"El Gobierno de Pedro Sánchez tiene que dar explicaciones de por qué ha puesto en riesgo la vida de miles de mujeres", ha reclamado Fernández porque "el que se dice el Gobierno más feminista de la historia les ha fallado". "Hay más de 4.000 razones que hacen que el Grupo Municipal Popular presente esta moción de urgencia ante la incompetencia e irresponsabilidad del Gobierno de España y de la ministra de Igualdad", ha alegado, después de afear a Redondo que "no haya pedido perdón".

"Que dimita, y si no, que la cese Pedro Sánchez. No tienen palestinas suficientes para tapar la responsabilidad que tienen por esta negligencia", ha acusado a la portavoz socialista, Reyes Maroto, a la que ha recordado que era ministra cuando se aprobó la Ley del Sólo Sí es Sí.

VOX CARGA CONTRA EL "FEMINISMO INSTAGRAMER"

La concejala de Vox Carla Toscano ha señalado como responsable a Redondo junto a la exministra Irene Montero, quien licitó y adjudicó el contrato de las pulseras". "¿La actual ministra de Igualdad tiene que dimitir? Sí y no sólo por mentir como una bellaca y haber gestionado una chapuza de pulseras de todo a cien, lo que ha implicado poner a muchas mujeres en peligro", ha contestado.

Toscano ha cargado contra el "feminismo instagramer", puro "postureo sin ningún fondo", para pasar a recordar la campaña del Ministerio, 'Por huevos', "para enseñar a los hombres a comportarse como personas civilizadas", ha ironizado. "Debe dimitir por huevos", ha concluido.

"EL SISTEMA SALVA VIDAS"

La socialista Meritxell Tizón ha acusado al PP de "utilizar a las víctimas con un único objetivo, atacar al Gobierno de España", y para eso "se basan en bulos, en mentiras". La edil ha corroborado la existencia de "incidencias", un tema que les preocupa y en el que están trabajando, para destacar que "ese sistema salva vidas todos los días".

"Si les importaran de verdad las víctimas hubieran dotado de recursos necesarios a los servicios que las atienden", ha esperado la concejala socialista al PP, que también ha echado en valor la renovación del convenio VioGén, caducado desde 2018. En la misma línea ha ido la concejala de Más Madrid Carolina Elías.