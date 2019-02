Podemos augura que el Gobierno regional será recordado por "recortar y trocear" la Sanidad pública

Publicado 07/02/2019 11:18:44 CET

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Clara Serra, ha augurado este jueves que el Gobierno autonómico será recordado "por recortar y trocear" la Sanidad Pública, que ha convertido a la región "en la segunda comunidad que menos invierte por habitante", algo que ha derivado en "inundaciones y goteras en los hospitales".

Durante la sesión de control al Gobierno, Clara Serra ha preguntado al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, cómo valora la situación de la Sanidad Pública en la región, porque éste ha dicho que "tiene la mejor Sanidad Pública de España y la segunda mejor de toda Europa".

Serra ha discrepado en este aspecto con el dirigente madrileño ya que cree que su Gobierno será recordado por "recortar y trocear la Sanidad Pública, que ha convertido a la Comunidad que menos invierte por habitante en Sanidad".

"Se le recordará por anunciar históricos incrementos, por inundaciones y goteras y caídas de techos en los hospitales, por cerrar los centros de salud a partir de las seis de la tarde, que los padres no van a poder conciliar y no podrán llevar a sus hijos al médico después de trabajar porque no va a haber médicos por las tardes", ha criticado.

A su juicio, van a ser "recordados por el despilfarro y el recorte de los derechos de bienestar social y dejar a la ciudadanía a la intemperie". "Ese es el legado de Aguirre que a ustedes les gusta tanto reivindicar", ha lanzado.

Por su parte, Garrido cree que los madrileños siempre les vuelven a votar en las elecciones porque recuerdan las cosas "buenas" que han ejecutado, ya que su Gobierno ha destinado "más de 8.000 euros a la sanidad madrileña, 600 más que en 2015". "Su discurso demagógico no tiene que ver con nuestra gestión", ha criticado.

Así, el dirigente autonómico ha recordado que en las urgencias en la época de gripe han incorporado 1.250 profesionales de refuerzo, no como "en Valencia", donde Gobierna Podemos, "que allí no hace falta esperar a la gripe para tener a los pacientes en los pasillos".