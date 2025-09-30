Podemos Getafe pide a la UC3M que suspenda un acto de Macarena Olona el viernes sobre seguridad e inmigración

Archivo - La exdirigente de Vox Macarena Olona en un acto en Málaga - EUROPA PRESS - Archivo

GETAFE 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Podemos Getafe ha pedido a la Universidad Carlos III que suspenda un acto previsto para el próximo viernes en el que participará la exdiputada de Vox Macarena Olona y el delegado nacional del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Guzmán Revilla, una ponencia que versará sobre 'Inmigración y seguridad', al considerar que el contenido podría constituir "racismo y un delito de odio".

La portavoz de Podemos Getafe y teniente de alcaldesa en el Gobierno local, Alba Leo, ha cuestionado que el evento se celebre en "la universidad" y que "una institución pública ceda sus instalaciones a discursos que vinculan inmigración con delincuencia, sembrando miedo, violencia y exclusión".

En concreto, el acto está previsto a partir de las 12.15 horas en el Aula Magna de la UC3M, campus de Getafe, con el título 'Inmigración y Seguridad', convocado por Voces Libres.

Para la portavoz de Podemos Getafe, "criminalizar a las personas migrantes es racismo y un delito de odio". "Lo que realmente crea inseguridad en nuestros barrios y calles son las bandas de neonazis y fascistas que ven legitimada su violencia con este tipo de actos", ha subrayado la edil.

Por su lado, Olona ha recordado en redes sociales que la última vez que dio una conferencia en la Universidad acabó "en el hospital", en alusión a los altercados de marzo en la Universidad de Granada, un escrache a la exdiputada de Vox que se saldó con dos detenidos. "Vuelvo con 'Voces Libres' y será la primera vez desde el asesinato de Charlie Kirk", ha anunciado en redes sociales.

Mientras Olona ha señalado que el evento en Getafe servirá para "seguir levantando la voz", desde Podemos Getafe, Alba Leo ha entonado el "no al fascismo y al racismo". "No tienen cabida en Getafe. Los derechos humanos no se cuestionan", ha zanjado.