La Policía abre ocho actas por drogas y tres por tenencia de armas en el registro de un bar en Usera

Archivo - Agentes de Policía Local de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha abierto ocho actas por posesión de sustancias estupefacientes y otras tres por tenencia ilícita de armas durante un registro en un bar ubicado en el distrito madrileño de Usera y que superaba el aforo permitido.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana, cuando los agentes llevaron a cabo una inspección programada en este establecimiento de la calle Amor Hermoso para comprobar el cumplimiento de la normativa.

Durante el registro del establecimiento, los agentes cachearon a los presentes, incluido al responsable del local, a quien encontraron también un arma, según ha detallado la Policía Municipal.

Desde el Cuerpo ha destacado que la prevención y el control "son clave" para garantizar espacios seguros para todos los ciudadanos y en todos los ámbitos.