La Policía busca a tres personas que apuñalaron a dos jóvenes para robarles el móvil en Móstoles

Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional se encuentra en plena búsqueda las tres personas responsables de apuñalar este fin de semana a otras dos en plena calle de Móstoles a quienes además habían intentado robarles el teléfono móvil.

Los hechos ocurrieron el sábado sobre las 19.45 horas, cuando una patrulla de la Policía Nacional fue requerida en el número 12 de la avenida Portugal ante la presencia de dos personas heridas de arma blanca, según informan desde el Cuerpo.

A su llegada al lugar, los agentes taponaron las heridas de las víctimas y practicaron torniquetes hasta la aparición de indicativos sanitarios, que finalmente comprobaron que se trataba de cortes superficiales en brazos y piernas.

Las víctimas fueron trasladadas en estado leve por equipos del Summa 112 al Hospital Rey Juan Carlos de la ciudad. La Policía Judicial de Móstoles, por su parte, se ha hecho cargo de la investigación y busca a los presuntos autores.

El incidente se habría originado en unas pistas deportivas cercanas, cuando los tres agresores sacaron armas blancas para robar el móvil de las víctimas. Tras sufrir cortes leves, los agredidos huyeron a la carrera del lugar hasta refugiarse en el portal de la vivienda de uno de ellos, según informa 'ABC'.