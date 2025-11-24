La Policía desaloja el antiguo hotel NH tras ser okupado por 60 personas

PARLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unidades de la Policía Nacional y de la Policía local de Parla han desalojado esta mañana a unas 60 personas que habían okupado las antiguas instalaciones del Hotel NH, ubicado en el área sur de la localidad.

Según han confirmado fuentes municipales, los agentes han procedido al desalojo desde las 4 horas de esta madrugada, después de que el PP alertase de que decenas de vecinos le habían trasladado su inquietud por esta okupación.

Fuentes municipales han confirmado a Europa Press que "la intervención ha sido inmediata". "No se están registrando incidentes y se resolverá en las próximas horas", han precisado las mismas fuentes, que han asegurado que las personas desalojadas procedían de otro hotel de la capital que fue desalojado.

El alcalde de Parla, Ramón Jurado (PSOE), ha confirmado en redes sociales la operación, que "ha impedido que se ocupara el antiguo hotel NH en vísperas de su reapertura". "Mi agradecimiento al Delegado del Gobierno, Francisco Martín, y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por su compromiso y profesionalidad", ha señalado el redes.

Por su lado, el portavoz del PP, Héctor Carracedo, aseguró que los vecinos del entorno "tienen miedo y están preocupados de que se pueda convertir en un Fuente Arenosa", una de las urbanizaciones más conflictivas de la localidad. "Llevamos años sufriendo la lacra de la okupación", ha señalado.

El hotel NH es un complejo muy demandado hace años, un enclave donde, por ejemplo, el exalcalde Tomás Gómez anunció que dejaba la Alcaldía para ocupar la secretaria general del PSM en 2007. Más recientemente, en 2020, fue una de las instalaciones hoteleras que se medicalizaron en la región para atender a pacientes de Covid-19 durante la pandemia.

El complejo, de 88 habitaciones, se ubica junto a una de las zonas más conflictivas de Parla, el edificio de 'Toledo 15', que fue okupado en un 90 por ciento hace unos años. Esta proximidad habría propiciado que los dueños pusieran a la venta el hotel, según los vecinos de la zona.