La Policía investiga una agresión en una discoteca de Chamberí

Coche PN. - POLICÍA NACIONAL

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional investiga una agresión ocurrida el pasado domingo en la discoteca Opium Madrid, situada en el número 56 de la calle José Abascal de la capital.

Fuentes policiales han detallado a Europa Press que el herido, de 42 años, sufrió un traumatismo en la cabeza, siendo atendido en el lugar por los servicios de emergencias.

Los hechos se produjeron sobre las seis de la mañana con el cierre de la discoteca, ubicada en el distrito de Chamberí. Según adelanta 'El Mundo', la Policía estaría investigando a los porteros de la discoteca.